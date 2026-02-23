中職熱身賽3月9日開打　亞太主球場3戰首度亮相

▲中職熱身賽。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

全新球季即將揭開序幕，2026兆豐銀行中華職棒熱身賽將於3月9日正式開打。六隊蓄勢待發，透過季前熱身賽調整狀態、提前暖身，為新賽季做好萬全準備。今年熱身賽賽事規劃以中南部為主，亞太主、副球場分別進行3場、2場，也將首度納入熱身賽場地，全新球場啟用成為本次賽事的一大亮點。

本次熱身賽自3月9日進行至3月25日，六隊共安排30場賽事，各隊皆出賽10場。比賽場地包括高雄澄清湖棒球場、斗六棒球場、嘉義市立棒球場，以及亞太主球場與亞太副球場。開賽時間分為平日18:35、假日17:05。其中，3月14日、15日於斗六棒球場的一日兩場賽事，午場為12:05開打；3月14日、15日於亞太副球場，以及3月21日、22日於亞太主球場的賽事，則為13:05開打。

熱身賽售票資訊同步公布。平日全票200元、預售票180元；假日應援席採單一票價500元，可提前15分鐘由專屬通道自由入座，每場限量200張；假日自由席全票300元、預售票280元，皆採自由入座。門票將於2月26日下午2點起，在7-11統一超商門市機台及ibon售票網站開放販售。聯盟誠摯邀請球迷踴躍進場觀賽，一同迎接嶄新球季，也可透過緯來電視網、緯來OTT、愛爾達體育台及ELTA.tv收看熱身賽轉播。

中職熱身賽今年攜手新夥伴兆豐銀行，共同揭開新球季序幕。兆豐集團秉持專業與誠信精神，致力推動環境永續與促進社會共榮，今年特別冠名贊助熱身賽，期盼與聯盟攜手打造更優質的運動賽事，也邀請全國球迷進場為六隊熱情應援、共襄盛舉。

中華職棒熱身賽售票連結：https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/39483

