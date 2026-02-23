運動雲

王貞治訪台參與台日交流賽　辜仲諒親赴松山機場接機

▲王貞治先生今（23）日下午抵達松山機場，中華棒協辜仲諒理事長親自接機。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，「世界全壘打王」王貞治在中華民國棒球協會理事長辜仲諒力邀下再度訪台，將主講「棒球講座」，並出席「2026台日棒球國際交流賽」，為台灣棒球界與WBC中華隊加油打氣。王貞治今（23）日下午在旅日台籍醫師郭宗明院長陪同下，飛抵台北松山機場，辜仲諒也親自接機。雖已年逾八旬，王貞治仍精神矍鑠、步履穩健，展現一代棒球名將風範。

長年推動台日棒球交流的王貞治，與台灣淵源深厚。他不僅曾擔任中華職棒元年開幕戰開球嘉賓，也多次見證台灣棒球的重要時刻。2023年，他為台北大巨蛋啟用開出歷史性第一球，當時更預言「環境造英雄」，直言大巨蛋將成為台灣棒球的轉捩點。中華隊隨後於2024年勇奪世界棒球十二強賽（Premier 12）冠軍，為台灣棒球寫下嶄新篇章。如今心繫台灣棒球發展的王貞治再度來台，出席一系列棒球活動，格外具有意義。

依中華棒協規劃，王貞治將於25日主講棒球講座，與職業、業餘及基層教練與球員分享其面對挫敗與自我淬鍊的寶貴經驗。同日及26日，他也將出席台日交流賽，向日職福岡軟銀鷹、中職中信兄弟等球隊致意勉勵，並為中華隊在WBC賽前加油打氣，協助球隊調整備戰節奏、注入信心。

由中國信託商業銀行冠名贊助的台日交流賽，將自25日起一連四天在台北大巨蛋登場。對戰組合包括福岡軟銀鷹對中信兄弟、福岡軟銀鷹對中華隊、北海道日本火腿鬥士對中華隊，以及北海道日本火腿鬥士對味全龍。這系列賽事不僅深化台日棒球交流，也被視為WBC開打前的重要實戰平台。

