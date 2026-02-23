備戰經典賽遭「日本一」軟銀0比4完封　全場2安寫16年來最少紀錄

▲日本隊外野手森下翔太。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

備戰經典賽，日本隊23日在宮崎與福岡軟銀鷹進行練習賽第2戰，打線遭到壓制，終場以0比4吞敗。投手群仍有亮點，隅田知一郎、高橋宏斗等人皆投出內容，但打擊端沒能延續前一戰火力，讓日本隊此役一路苦追無功。

此戰日本隊打擊明顯熄火，前5局甚至遭到無安打封鎖，計分板一路掛零。值得一提的是，正式名單中僅有前一戰開轟的森下翔太於本場9局敲出安打，其他主力未能串聯攻勢。其中先發三壘手佐藤輝明、先發游擊手小園海斗狀況不理想，兩人單場各吞2次三振，近藤健介扛開路先鋒3打數熄火，也吞下1次三振，無法帶動攻勢。

投手方面，日本隊仍展現一定壓制力，支援成員篠原響投1局無失分，隅田知一郎與高橋宏斗各投2局無失分。根據日媒《Full Count》報導，高橋宏斗更在登板2局繳出「完美內容」，賽後還特別提到第5局軟銀野手牧原大成在中外野上演飛身撲接美技，笑稱「就像有超人出現」，並透露自己在休息區多次向對方道謝，「如果沒有那球，不知道會變成怎樣。」

根據日媒《體育報知》報導，這也是自1999年職業球員正式全面參與日本代表隊以來，在「全員皆為職業球員」組成的日本隊當中，單場最少安打並列紀錄。

上一場出現單場2安的情況，是2010年10月27日洲際盃對義大利之戰（0比3落敗），當時由小窪哲也與岩本貴裕各敲1安。若將職業、業餘混合隊伍一併計算，日本隊自1999年以來僅第3度單場2安，上一次為1999年10月23日四國（地區）國際賽對台灣之戰（1比1）。

《Full Count》報導也提到，日本隊顧問達比修有23日也在受訪時為宮崎集訓做總結，表示自己「已經把能做的都做了」，希望球員接下來從名古屋、大阪一路到東京、再前往邁阿密都能保持健康。達比修也提到與菅野智之在牛棚投球後聊了超過1小時，直言能有這段交流「就覺得來這裡很值得」。