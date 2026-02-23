運動雲

「AI女神」李珠珢本季續留悍將　嗨喊想念大家：非常榮幸與幸福

▲最好的新年禮物！Fubon Angels 李珠珢新球季應援首秀在悍將。（圖／富邦育樂提供）

記者楊舒帆／綜合報導

最好的新年禮物來了！富邦育樂23日正式宣布，在台韓兩地擁有超高人氣的「AI女神」李珠珢，新球季將持續以Fubon Angels成員身分，為富邦悍將站上應援舞台。隨著新賽季即將到來，她也已準備就緒，期待在主場與悍將家人們重逢，再次點燃滿場應援熱情。她透過富邦育樂表示，很想念大家，粉絲給予的力量讓她感到非常榮幸與幸福。

回顧2025年，富邦育樂展現高度誠意，與李珠珢簽下台灣演藝工作全經紀約，她也成為旗下首位擁有全經紀約的啦啦隊員。她的加入不僅成為場上應援焦點，更在社群掀起話題熱潮，多次攻佔網路熱門關鍵字，成功帶動悍將主場票房成長與周邊商品買氣，同時接下多項知名品牌代言，引發全台「李珠珢旋風」。

除了話題與人氣兼具，李珠珢在場上的表現同樣亮眼。無論是例行應援，或是場中個人及小組歌舞演出，她都展現出穩定實力與舞台魅力，精彩演出深受球迷肯定，也逐漸累積屬於自己的招牌風格。

對於續留悍將，李珠珢難掩興奮表示：「去年在台灣感受到粉絲們的熱情與包容，真的很想念你們，這份感動一直放心中，給了我很大的力量，讓我感到非常榮幸與幸福，已經迫不及待想要見到大家了！」新球季首場正式應援將在悍將主場登場，屆時她也將再度與球迷相見歡。

