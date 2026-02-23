湖人三巨頭數據藏隱憂　詹姆斯、唐西奇、里夫斯遇「強隊易敗」？

▲詹姆斯（LeBorn James）、唐西奇（Luka Dončić）。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

近期外界聚焦於洛杉磯湖人的球員組成話題，從里夫斯（Austin Reaves）的去留，到是否保留里夫斯、詹姆斯（LeBorn James）、唐西奇（Luka Dončić）組成的三巨頭。對此，美名記特別點出洛城三巨有一關鍵「數據隱憂」。

里夫斯將在今夏成為自由球員，不過他日前受訪明言，希望續留洛城、持續拚冠，「我想留在洛杉磯，我愛這裡，我想贏球，我想做一切能幫助這支球隊變得更好的事情。」

▲里夫斯（Austin Reaves）。（圖／路透）

湖人目前也將未來壓在26歲的唐西奇身上，根據《CBS Sports》報導，唐西奇已向球隊高層表態，不願意採取「慢慢來」的重建節奏，而是希望即刻打造爭冠陣容。

目前三巨頭架構讓外界對湖人戰力寄予高度期待，然而數據卻透露出另一層警訊，湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）指出，在3人同場出賽的12場比賽中，湖人戰績為8勝4敗，看似穩定，但4場敗仗對手分別為馬刺、火箭、塞爾提克與太陽，皆為目前交手過戰績最佳的球隊，且全數以雙位數差距落敗。

這樣的數據樣本雖不算龐大，卻具有指標意義，面對「中下游球隊」能守成是一回事，但當「強強對決」來臨時，三巨頭尚未打出足以壓制頂級對手的內容，成為季後賽前最「現實」的課題。

從里夫斯的續留態度，到唐西奇的「現在就要贏」宣言，湖人方向並不模糊，但如何讓詹姆斯、唐西奇與里夫斯組成的湖人三巨頭真正形成穩定化學效應，並在關鍵戰役中站穩腳步，將決定洛城軍能否走得更遠。