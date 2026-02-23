運動雲

>

湖人三巨頭數據藏隱憂　詹姆斯、唐西奇、里夫斯遇「強隊易敗」？

▲里夫斯（Austin Reaves）、詹姆斯（LeBorn James）、唐西奇（Luka Dončić）。（圖／路透）

▲詹姆斯（LeBorn James）、唐西奇（Luka Dončić）。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

近期外界聚焦於洛杉磯湖人的球員組成話題，從里夫斯（Austin Reaves）的去留，到是否保留里夫斯、詹姆斯（LeBorn James）、唐西奇（Luka Dončić）組成的三巨頭。對此，美名記特別點出洛城三巨有一關鍵「數據隱憂」。

里夫斯將在今夏成為自由球員，不過他日前受訪明言，希望續留洛城、持續拚冠，「我想留在洛杉磯，我愛這裡，我想贏球，我想做一切能幫助這支球隊變得更好的事情。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲里夫斯（Austin Reaves）、詹姆斯（LeBorn James）、唐西奇（Luka Dončić）。（圖／路透）

▲里夫斯（Austin Reaves）。（圖／路透）

湖人目前也將未來壓在26歲的唐西奇身上，根據《CBS Sports》報導，唐西奇已向球隊高層表態，不願意採取「慢慢來」的重建節奏，而是希望即刻打造爭冠陣容。

目前三巨頭架構讓外界對湖人戰力寄予高度期待，然而數據卻透露出另一層警訊，湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）指出，在3人同場出賽的12場比賽中，湖人戰績為8勝4敗，看似穩定，但4場敗仗對手分別為馬刺、火箭、塞爾提克與太陽，皆為目前交手過戰績最佳的球隊，且全數以雙位數差距落敗。

這樣的數據樣本雖不算龐大，卻具有指標意義，面對「中下游球隊」能守成是一回事，但當「強強對決」來臨時，三巨頭尚未打出足以壓制頂級對手的內容，成為季後賽前最「現實」的課題。

從里夫斯的續留態度，到唐西奇的「現在就要贏」宣言，湖人方向並不模糊，但如何讓詹姆斯、唐西奇與里夫斯組成的湖人三巨頭真正形成穩定化學效應，並在關鍵戰役中站穩腳步，將決定洛城軍能否走得更遠。

關鍵字： NBA洛杉磯湖人詹姆斯唐西奇里夫斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

快訊／慟！WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世　布蕾斯頓享年43歲

快訊／慟！WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世　布蕾斯頓享年43歲

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

台灣火球男又被注意了！WBC官網點名11新星　徐若熙成焦點

台灣火球男又被注意了！WBC官網點名11新星　徐若熙成焦點

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

韓職史上最大約！韓華主炮盧施煥11年6.7億入袋　若旅美合約失效

韓職史上最大約！韓華主炮盧施煥11年6.7億入袋　若旅美合約失效

費爾柴德擊球初速170公里首安！鄭宗哲2保送1盜壘、李灝宇無安打

費爾柴德擊球初速170公里首安！鄭宗哲2保送1盜壘、李灝宇無安打

《海角七號》現身孫.夏婚禮　經典《愛你愛到死》掀回憶殺

熱門新聞

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

快訊／慟！WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世　布蕾斯頓享年43歲

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

讀者回應

﻿

熱門新聞

1龍恩左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽WBC

2大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

3中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊

4大谷Live BP飆159公里再轟5發

5WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世！

最新新聞

1遭軟銀完封　日本隊0比4吞敗

2今永昇太親揭「去年低潮真因」

3韓職重罰！樂天4將來台涉賭博場所出入

4「AI女神」李珠珢續留悍將

5湖人三巨頭隱憂　遇「強隊易敗」？

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【想聽古典樂又喊關！】五楊高架男硬開門墜橋亡　計程車司機還原經過

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包

他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366