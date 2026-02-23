運動雲

昔日JHBL強權大變身　新民楊皓程轉學快樂打球

▲新民國中教練張益銘、新民國中31號楊皓程拿下7分全隊之冠。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲新民國中31號楊皓程拿下7分全隊之冠。（圖／U19籃球聯盟提供）

記者杜奕君／綜合報導

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟22日展開下半季賽程，開春就有新同學亮相，昔日國中籃球聯賽（JHBL）甲組強權新民國中雖以30比67不敵Taipei Sonics，仍對未來充滿期待。

新民國中在89至94學年度都是甲組八強勁旅，90學年度還拿下隊史首冠，曾培育出如國手簡嘉宏、左從凱等好手，雖然一度轉到乙組，校方對籃球隊仍相當支持，包括選手移地訓練、舉辦新民盃邀請賽等，讓身處北投郊區的孩子有更多磨練機會。

新民教練是前SBL後衛張益銘，他透露這幾年都有跟U19聯盟聯繫，「其實聯賽找我很多年了，只是我們另外有規劃。今年嘗試拆出第二隊來打看看，一方面增加選手經驗，再來是每個週末固定打一場比賽，正好可以檢驗這一週來的訓練成績。」

雖然學校位在首都，學校資源仍難與市區學校如金華國中、信義國中、永吉國中等比拚，陣中不少學生是過往零基礎的菜鳥或轉學生，「我自己是打球出身的，我很清楚籃球場上個人能力的重要性。並不是想透過這個比賽得到什麼名次或者榮譽，而是一個短期目標的測試。」

今天新民儘管一路被壓著打，有些球員的身手也相較生疏，不過整體仍有校隊的水準，傳導流暢度不俗，張益銘認為現在俱樂部球隊蓬勃發展，不僅一般生球技出色，更多的是校隊球員出來自我加強，對大環境都是好事。

此役得到7分、3籃板、2抄截的楊皓程是這支隊伍唯二的九年級，而他也是上述的轉學生之一，「以前球隊比較競爭，來這邊覺得氣氛很好，打起球來很快樂，同學也都很友善。」

身為學長，楊皓程在這支球隊努力讓學弟們進入狀況，盡量讓隊友有發揮空間，他表示U19聯賽第一場的感覺、環境都很好，「雖然今天防守輪轉有點不好，大家默契進步很多，跑出來的空檔都不錯。」

▲新民國中教練張益銘、新民國中31號楊皓程拿下7分全隊之冠。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲新民國中教練張益銘。（圖／U19籃球聯盟提供）

關鍵字： U19籃球聯盟新民國中張益銘楊皓程

