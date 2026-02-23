運動雲

>

台灣火球男又被注意了！WBC官網點名11新星　徐若熙成焦點

▲徐若熙 。（圖／截自福岡ソフトバンクホークス公式 (@softbankhawks_official）IG）

▲徐若熙 。（圖／截自福岡ソフトバンクホークス公式 (@softbankhawks_official）IG）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）即將開打，賽事官網由專精大聯盟數據分析的記者艾德勒（David Adler）撰文，點名11位值得關注的新星，其中中華隊火球男徐若熙名列其中，受到高度評價。

艾德勒文中指出，經典賽最迷人之處，在於能看到平時不常出現在大聯盟鎂光燈下的國際好手，無論是來自日本職棒（NPB）、韓國職棒（KBO）的明星球員，或是隸屬大聯盟體系、但在小聯盟期間曝光較少的新秀，都能在經典賽舞台大放異彩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在11人名單中，第5位被點名的是徐若熙。文章提到，中華隊陣中共有6名MLB體系前30大新秀，是本屆經典賽最多的國家，但徐若熙並不在該份名單內，卻是更值得關注的投手之一。

艾德勒指出，徐若熙是中華職棒最出色的投手之一，在經典賽資格賽展現上看95英里（153公里以上）的速球威力，搭配銳利滑球，壓制力十足。25歲的他近日已與日職福岡軟銀鷹簽約，國際舞台表現備受期待。

事實上，19日大聯盟官網就曾特別盤點各國「隱形關鍵球員」，挑出未必最具名氣、卻可能成為勝負分水嶺的人物，當時徐若熙就獲得點名。現任富邦悍將二軍基地復健兼投手育成教練福永春吾、前統一獅教練玉木朋孝近期接受日媒訪問也特別提及徐若熙，韓媒也曾以「台灣文東珠」形容徐若熙，在此次中華隊名單中備受矚目。

而這份11人名單中，除了中華隊，日本與韓國也有多名新生代好手入選。日本方面，阪神虎強打佐藤輝明與羅德投手種市篤暉都被點名。26歲的佐藤輝明2023年未能參賽，如今已成為阪神主砲，上季轟出40支全壘打、OPS達0.924，並榮獲聯盟MVP。文章也提到，他曾在2025年東京開幕系列賽前的熱身賽中，從道奇強投史奈爾手中開轟，擊球威力驚人。

至於種市篤暉，已連續3季在千葉羅德投出150次以上三振，指叉球與滑球極具威脅。2021年接受Tommy John手術後赴Driveline訓練，四縫線速球球速明顯提升，成為日本隊投手群中的潛力戰力。

韓國隊則以年輕強打聞名。22歲三壘手金倒永在FanGraphs國際新秀榜高居首位，2024年20歲球季繳出打擊率3成47、38轟、40盜、109打點的驚人成績並奪下MVP。儘管2025年因腿後肌傷勢影響出賽，但仍入選本屆經典賽名單。

另外，被暱稱為「肌肉男」的安賢民，因壯碩體型神似楚特（Mike Trout）而受到關注。2025年21歲球季，他為KT Wiz出賽112場，打擊率3成34、22轟、OPS高達1.018，與金倒永組成韓國新世代長打雙星。

隨著經典賽開戰倒數，各國新星蓄勢待發，徐若熙與多名亞洲好手能否在國際舞台寫下代表作，也成為本屆賽事的重要看點。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

快訊／慟！WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世　布蕾斯頓享年43歲

快訊／慟！WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世　布蕾斯頓享年43歲

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

台灣火球男又被注意了！WBC官網點名11新星　徐若熙成焦點

台灣火球男又被注意了！WBC官網點名11新星　徐若熙成焦點

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

韓職史上最大約！韓華主炮盧施煥11年6.7億入袋　若旅美合約失效

韓職史上最大約！韓華主炮盧施煥11年6.7億入袋　若旅美合約失效

費爾柴德擊球初速170公里首安！鄭宗哲2保送1盜壘、李灝宇無安打

費爾柴德擊球初速170公里首安！鄭宗哲2保送1盜壘、李灝宇無安打

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

熱門新聞

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

快訊／慟！WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世　布蕾斯頓享年43歲

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

讀者回應

﻿

熱門新聞

1龍恩左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽WBC

2大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

3中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊

4大谷Live BP飆159公里再轟5發

5WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世！

最新新聞

1遭軟銀完封　日本隊0比4吞敗

2今永昇太親揭「去年低潮真因」

3韓職重罰！樂天4將來台涉賭博場所出入

4「AI女神」李珠珢續留悍將

5湖人三巨頭隱憂　遇「強隊易敗」？

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【想聽古典樂又喊關！】五楊高架男硬開門墜橋亡　計程車司機還原經過

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包

他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366