台灣火球男又被注意了！WBC官網點名11新星　徐若熙成焦點

▲徐若熙 。（圖／截自福岡ソフトバンクホークス公式 (@softbankhawks_official）IG）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）即將開打，賽事官網由專精大聯盟數據分析的記者艾德勒（David Adler）撰文，點名11位值得關注的新星，其中中華隊火球男徐若熙名列其中，受到高度評價。

艾德勒文中指出，經典賽最迷人之處，在於能看到平時不常出現在大聯盟鎂光燈下的國際好手，無論是來自日本職棒（NPB）、韓國職棒（KBO）的明星球員，或是隸屬大聯盟體系、但在小聯盟期間曝光較少的新秀，都能在經典賽舞台大放異彩。

在11人名單中，第5位被點名的是徐若熙。文章提到，中華隊陣中共有6名MLB體系前30大新秀，是本屆經典賽最多的國家，但徐若熙並不在該份名單內，卻是更值得關注的投手之一。

艾德勒指出，徐若熙是中華職棒最出色的投手之一，在經典賽資格賽展現上看95英里（153公里以上）的速球威力，搭配銳利滑球，壓制力十足。25歲的他近日已與日職福岡軟銀鷹簽約，國際舞台表現備受期待。

事實上，19日大聯盟官網就曾特別盤點各國「隱形關鍵球員」，挑出未必最具名氣、卻可能成為勝負分水嶺的人物，當時徐若熙就獲得點名。現任富邦悍將二軍基地復健兼投手育成教練福永春吾、前統一獅教練玉木朋孝近期接受日媒訪問也特別提及徐若熙，韓媒也曾以「台灣文東珠」形容徐若熙，在此次中華隊名單中備受矚目。

而這份11人名單中，除了中華隊，日本與韓國也有多名新生代好手入選。日本方面，阪神虎強打佐藤輝明與羅德投手種市篤暉都被點名。26歲的佐藤輝明2023年未能參賽，如今已成為阪神主砲，上季轟出40支全壘打、OPS達0.924，並榮獲聯盟MVP。文章也提到，他曾在2025年東京開幕系列賽前的熱身賽中，從道奇強投史奈爾手中開轟，擊球威力驚人。

至於種市篤暉，已連續3季在千葉羅德投出150次以上三振，指叉球與滑球極具威脅。2021年接受Tommy John手術後赴Driveline訓練，四縫線速球球速明顯提升，成為日本隊投手群中的潛力戰力。

韓國隊則以年輕強打聞名。22歲三壘手金倒永在FanGraphs國際新秀榜高居首位，2024年20歲球季繳出打擊率3成47、38轟、40盜、109打點的驚人成績並奪下MVP。儘管2025年因腿後肌傷勢影響出賽，但仍入選本屆經典賽名單。

另外，被暱稱為「肌肉男」的安賢民，因壯碩體型神似楚特（Mike Trout）而受到關注。2025年21歲球季，他為KT Wiz出賽112場，打擊率3成34、22轟、OPS高達1.018，與金倒永組成韓國新世代長打雙星。

隨著經典賽開戰倒數，各國新星蓄勢待發，徐若熙與多名亞洲好手能否在國際舞台寫下代表作，也成為本屆賽事的重要看點。