狂射！球3弟博爾3節進10顆　黃蜂追平NBA單節最多三分球紀錄

記者杜奕君／綜合報導

夏洛特黃蜂23日寫下紀錄之夜！在作客交手華盛頓巫師之戰，黃蜂全場外線手感火燙，第3節全隊共投進12顆三分球，追平聯盟單節最多三分球命中紀錄。其中，黃蜂明星控衛「球3弟」博爾（LaMelo Ball）只出賽3節，就投進10記三分球轟下37分、8籃板、7助攻，率隊以129比112痛宰巫師。

此戰黃蜂全隊外線手感火燙，全場三分球46次出手命中25球，高達54.3％的三分球命中率成為贏球最大關鍵，其中第3節黃蜂就投進12顆三分球，也追平聯盟單節單隊命中最多顆三分球紀錄。

另外，黃蜂明星主控博爾此戰火力全開，砍下37分、8籃板、7助攻，其中他僅打3節不到，三分球就15投10中，寫下生涯單場新高紀錄。

博爾單場投進10顆三分球，也追平黃蜂隊史紀錄，過去包括「天行者」華克（Kemba Walker）、羅齊爾（Terry Rozier）、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）以及葛拉漢（Devonte' Graham），都曾寫下此紀錄。

值得一提的是，黃蜂本季超級新秀射手庫尼普爾（Kon Knueppel），此戰也轟下28分、7籃板、4助攻，單場三分球9投5中，本季已經累積投進198顆三分球，距離由沙加緬度國王莫瑞（Keegan Murray）所保持的206顆新人紀錄已經越來越近，本季有濃厚機會成為新紀錄保持者。

▲黃蜂「球3弟」博爾單場投進生涯新高10記三分球，率隊射下巫師。（圖／達志影像／美聯社）

