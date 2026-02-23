運動雲

雲豹一哥高錦瑋再奪單月MVP　單場轟48分的戰神梅克成最佳外援

▲雲豹高錦瑋、戰神梅克。（圖／TPBL提供）

▲雲豹高錦瑋拿下1至2月TPBL職籃最有價值球員殊榮。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃23日公布 2026年1–2月最有價值球員（MVP）與最佳外援得主，桃園台啤永豐雲豹本土後衛高錦瑋憑藉穩定攻防表現榮獲MVP，而於1月中旬加盟台北台新戰神的洋將梅克，則以多項亮眼數據與紀錄級演出，獲選為本月最佳外援。

雲豹王牌主控高錦瑋於1、2月期間共出賽9場，場均繳出17.9分、5.4助攻、4.8籃板，效率值19為本土球員最高。除持續扮演球隊進攻發動機角色外，其三分球命中率達41%，在外線穩定輸出與組織串聯之間取得良好平衡，有效帶動團隊整體進攻節奏。

進入2月後，高錦瑋更展現火燙手感，4場賽事場場皆攻下20分以上，除個人得分能力持續提升外，在關鍵時刻的決策與助攻串聯亦成為球隊進攻端的重要依靠，展現身為後場核心的穩定價值。

票選結果方面，高錦瑋於媒體票選中拿下14張5分票（共 16 位），球迷票選則獲得1662張支持，總得票率以48%居冠，領先丁聖儒（19.9%）與林書緯（19.5%），順利獲選2026年1、2月 MVP。

戰神洋將梅克於1月中旬加盟後迅速融入球隊體系，1–2月共出賽5場即繳出場均314 分、15.4籃板、3.2助攻、1.4抄截的全能數據，效率值高達34.4，為全聯盟最佳表現。期間更連續4場比賽完成「雙十」成績，展現其在禁區攻守兩端的主宰力。

1月25日對戰賽事中，梅克攻下32分、11籃板、7助攻準大三元表現，並於罰球線14投14中，刷新聯盟單場罰球全數命中之最多進球紀錄；2月7日再度繳出單場48分的驚人火力，成功突破TPBL聯盟單場得分紀錄，展現加盟後即刻帶來的即戰力與影響力。

在票選部分，梅克於媒體票選中拿下9張5分票（共 16 位），球迷票選則獲得655張支持，總得票率以33.2%居首，領先馬可（20.3%）與飛米（17.7%），成功獲選 2026 年1–2月最佳外援。

▲雲豹高錦瑋、戰神梅克。（圖／TPBL提供）

▲戰神梅克則是1-2月聯盟最佳外援。（圖／TPBL提供）
 

