湖人3次技術犯規成敗因　唐西奇自嘲：是不是很驚訝不是我？

▲布朗（Jaylen Brown）、唐西奇（Luka Dončić）。（圖／路透）

▲綠衫軍布朗（Jaylen Brown）與紫金大軍唐西奇（Luka Dončić）今日王牌對決。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯湖人與波士頓塞爾提克的世仇對決今（23）日再度上演，不過此役紫金大軍因「情緒失控」付出代價，在主場以89比111吞下雙位數敗仗，賽後甚至引發王牌唐西奇（Luka Dončić）的自嘲。

此役湖人因情緒失控付出代價，里夫斯（Austin Reaves）、史馬特（Marcus Smart）與總教練瑞迪克（JJ Redick）各吞1次技術犯規，讓氣勢在關鍵時刻倒向綠衫軍塞爾提克。

賽後，唐西奇被問及此事時語帶調侃地說，「你們是不是很驚訝不是我？那就代表情況真的很糟。」一語道出比賽氛圍。

唐西奇此戰攻下25分，投籃22投9中，另有5籃板、3助攻，整體效率不若平時水準，面對塞爾提克嚴密防守，他多次在強硬對抗下出手受限；反觀綠衫軍主將布朗（Jaylen Brown）繳出全場最高32分，外帶8籃板、7助攻、3抄截，在頂尖球星對決中佔據上風。

團隊數據方面，湖人全場命中率僅39%，籃板以39比50落後，進攻端缺乏流暢度；塞爾提克則命中率達48%，並送出29次助攻，攻守節奏明顯更為成熟。

值得注意的是，唐西奇本季已累積13次技術犯規，距離自動禁賽門檻僅差3次，他過去曾坦言，必須收斂對裁判抱怨的習慣，避免情緒影響比賽節奏。

如今在強強對話中再度凸顯這一課題，對於戰績滑落至34勝22敗的湖人而言，如何在關鍵時刻穩住心態，將是後續調整重點。

關鍵字： NBA洛杉磯湖人唐西奇

