德拉海灘男單「全美對決」　科爾達直落二封王奪生涯第3冠

德拉海灘公開賽男單決賽23日上演「全美對決」，科爾達（Sebastian Korda）最終以6比4、6比3擊敗第5種子保羅（Tommy Paul），勇奪個人第3座ATP巡迴賽冠軍，也成為該賽事史上第9位美國籍冠軍。

The moment Sebastian Korda secured his 3rd title during a windy afternoon in Delray Beach! pic.twitter.com/vcd3PdQzYz February 22, 2026

25歲的科爾達曾在2021年闖進德拉雷海灘決賽，如今更進一步捧起冠軍獎盃；憑藉本週封王表現，他的ATP即時排名也上升至第40名。

談到這座冠軍的意義，科爾達表示：「意義非常重大，過去幾個月、甚至幾年我經歷了不少事情，我輸掉了很多場決賽，現在能在德拉雷奪冠，這裡是我第1次打進ATP決賽的地方，感覺就像完成了一個圓滿的循環，我真的很開心。」

今天決賽午後風勢強勁，雙方都面臨不小挑戰；科爾達全場緊貼底線，以穩健且自信的擊球掌控節奏他在首盤5比4時完成關鍵破發，並展現穩定發球狀態，根據ATP官方數據顯示，他的一發得分率高達83%。

比賽尾聲更是一度驚險，科爾達在發球勝賽局時遭遇0比40落後危機，接著又化解該局第4個破發點，最終耗時1小時22分鐘關門成功。

對於場上狀況，他坦言：「真的很難打，我們兩個在場上都打得很掙扎，風非常大，我只是盡量把球打進場內，我在佛羅里達出生長大，多少習慣有風的環境，但今天的風真的特別強。」

科爾達本週晉級過程含金量十足，連續擊敗3名大會前5種子，包括8強戰扳倒第2種子魯德（Casper Ruud），以及4強擊敗第3種子科博利（Flavio Cobolli）。

這場比賽也是本季第2場ATP「全美內戰」決賽（首場為達拉斯站），科爾達將兩人在ATP對戰紀錄改寫為5勝2負，這也是兩人時隔20個月再度交手，上一次對決為2024年女王俱樂部賽；28歲的保羅此役則挑戰個人第5座ATP巡迴賽冠軍未果。

值得一提的是，科爾達去年曾因右脛骨疲勞性骨折高掛免戰牌，在法網與溫斯頓塞勒姆公開賽之間完全未出賽，期間還需穿戴護具並拄拐杖復健；如今成功復出並奪冠，也為自己的傷癒之路寫下重要里程碑。