今永昇太親揭去年低潮真因　「沒有痛但姿勢變了」

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力芝加哥小熊的日籍左投今永昇太，日前在朝日電視台《GET SPORTS》節目中談及自己大聯盟第2年的低潮，直言「雖然沒有疼痛，但投球姿勢改變了。」一句話，道出他2025年表現下滑的關鍵。

今永於2024年旅美首季大放異彩，繳出15勝3敗、防禦率2.91，勝場數高居聯盟第3名，堪稱完美的菜鳥年，然而第2年卻遭遇挑戰，成績滑落至9勝8敗、防禦率3.73，與首季相比出現明顯落差。

他回憶，轉折點發生在2025年5月客場對密爾瓦基釀酒人之戰，當時6局1人出局一、二壘有人，面對耶利奇（Christian Yelich）擊出的滾地球完成二壘封殺後，準備補位一壘時突感左大腿後側不適，最終確診為左腿後肌拉傷，進入傷兵名單。

今永坦言，當時問題並非單純疼痛，而是受傷後身體平衡產生變化，「受傷前，我的出手角度稍微高一點，有一種從上往下壓球的感覺，但去年手臂下降了3到4度，變成有點從側面出手。」他指出，出手角度出現細微變化，就影響了整體旋轉軸與球質。

回顧原因後，今永透露本季休賽季特別著重身體平衡訓練，「只要稍微有意識地把出手角度拉高一點，我推測投球機制自然會變好，目前正朝這個方向調整。」

他接著說，「比起斜向旋轉，縱向旋轉更能產生球的『延伸感』，去年旋轉軸稍微偏掉了，（今年）必須穩定地投出能產生延伸效果的機制。」

