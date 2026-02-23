運動雲

別忽視費爾柴德！官網點名開季黑馬　拚WBC也拚大聯盟名單

▲費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／路透）

▲費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟新球季將於3月26日開打，MLB官網今盤點各隊開幕日名單可能竄出的「黑馬」，守護者隊代表人選點名台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）。值得一提的是，費爾柴德開季前將先披上中華隊球衣，出征第6屆世界棒球經典賽，結束賽事後就立即要爭取開季大聯盟名單。

官網指出，春訓不只是球員找回比賽節奏的階段，也是爭取開季名單的關鍵時刻。儘管球團對開季陣容已有大致方向，但春訓報到時名單仍未完全定案，也因此給了不少球員展現自我、搶進名單的機會。費爾柴德自2021年6月登上大聯盟舞台，過去5個球季先後效力響尾蛇、水手、巨人、紅人與勇士，累計出賽277場、打擊率2成23、18轟、68打點，去年季後與守護者簽下小聯盟合約並獲邀春訓。

守護者外野競爭激烈，但官網強調「別忽略費爾柴德」的價值。他是右打者，生涯對左投表現不俗，對左投OPS達0.746，且能勝任三個外野守備位置；加上守護者40人名單中僅4名右打者，球隊去年面對左投團隊OPS僅0.647，費爾柴德有望成為補強對左投火力與外野深度的重要選項，而他的多功能性也符合守護者一向重視、彈性運用的用人哲學。

費爾柴德休賽季轉戰守護者後持續拚出存在感，23日（台灣時間）熱身賽也繳出2打數1安打表現。他有機會在中華隊本月28日出征日本宮崎前，就先行來台與球隊會合，為經典賽提前進入備戰節奏。

