又是保險問題　費城人委內瑞拉籍強投無奈退出WBC

▲費城人委內瑞拉籍投手艾瓦拉多（Jose Alvarado）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）再傳保險審核爭議，效力費城人的強力左投艾瓦拉多（Jose Alvarado）今（23）日透過個人Instagram宣布，因保險未獲核准，確定辭退委內瑞拉代表隊，無緣出征本屆賽事。

艾瓦拉多在聲明中寫道，「今天必須向大家做出一項非常遺憾的正式發表，不幸的是，我無法以委內瑞拉代表的身分參加WBC，原因是保險未獲核准。」

他進一步吐露心情，「既悲傷，也很難接受，我已準備好連續第3屆穿上祖國球衣，也做好了承擔責任的覺悟，能以委內瑞拉代表身分出賽，我始終感到驕傲，只要有機會，我都會懷抱熱情、全力以赴。」

事實上，本屆WBC已有多名球星同樣因保險問題無法成行，波多黎各隊方面，包括林多（Francisco Lindor）等人在內，已有超過8人未能參賽；而楚奧特（Mike Trout）也未入選美國隊名單，保險審核機制再度成為國際賽事背後的敏感議題。

艾瓦拉多生涯大聯盟出賽408場，防禦率3.47，累計52次救援成功，是委內瑞拉的重要戰力，如今因保險問題無奈缺席，對球員與國家隊而言皆是重大損失。