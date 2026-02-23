單日兩戰逆轉封王！　艾切維里里約公開賽圓夢摘生涯首冠

▲Tomás Martín Etcheverry。（圖／路透，下同）



阿根廷好手艾切維里（Tomas Martin Etcheverry）在里約公開賽寫下生涯新頁！歷經雨勢攪局與單日兩戰的嚴峻考驗，他最終在決賽以3比6、7比6（3）、6比4逆轉擊敗塔比洛（Alejandro Tabilo）勇奪冠軍，摘下個人首座ATP巡迴賽金盃，也彌補20個月前在里昂錯失冠軍點的遺憾。

PREMIER TITRE POUR ETCHEVERRY ????????



Mené d’un set et d’un break, Tomas Martin Etcheverry renverse Alejandro Tabilo en 3h03 au tournoi ATP 500 de Rio (3-6, 7-6, 6-4) et décroche son premier titre à 26 ans.



L'Argentin va passer de la 51e à la 38e place.

由於21日降雨影響賽程，艾切維里準決賽被迫延至昨（22日）進行，他當天先打滿3盤擊敗科普里瓦（Vit Kopriva），隨後又在冠軍戰登場；決賽開局不利，首盤3比6讓出，第2盤又一度以1比3落後，體能明顯受到稍早激戰影響，看來幾近耗盡。

艾切維里曾在2024年5月里昂站決賽，距離個人生涯首座巡迴賽冠軍僅差1分，最終不敵佩里卡爾（Mpetshi Perricard）；這一次，他沒有再讓機會溜走，咬牙撐住戰局，從絕境中反彈，完成生涯重要里程碑。

「這對我來說是夢想成真，」艾切維里賽後激動表示，「我已經尋找我的第一座冠軍一段時間了，我和我的團隊一直非常努力，我簡直不敢相信這一切。」

比賽關鍵出現在第2盤搶7局，艾切維里在3比2時轟出一記凌厲的正手穿越球，展現強大火力；決勝盤後段，塔比洛不斷以多拍來回消耗體能，試圖逼出破綻，但艾切維里穩住陣腳，未讓比賽再生變數，最終耗時3小時4分鐘鎖定勝利。

「我只是努力付出百分之百，」艾切維里接著說，「這是決賽，是這項賽事的最後一場比賽，所以我傾盡全力；我想最後，我得到了回報。」

憑藉本次奪冠積分，艾切維里在ATP即時排名上升18位至世界第33名，將自去年2月以來首次重返世界前40名，職業生涯再攀高峰。