運動雲

>

單日兩戰逆轉封王！　艾切維里里約公開賽圓夢摘生涯首冠

▲Tomás Martín Etcheverry。（圖／路透）

▲Tomás Martín Etcheverry。（圖／路透，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

阿根廷好手艾切維里（Tomas Martin Etcheverry）在里約公開賽寫下生涯新頁！歷經雨勢攪局與單日兩戰的嚴峻考驗，他最終在決賽以3比6、7比6（3）、6比4逆轉擊敗塔比洛（Alejandro Tabilo）勇奪冠軍，摘下個人首座ATP巡迴賽金盃，也彌補20個月前在里昂錯失冠軍點的遺憾。

由於21日降雨影響賽程，艾切維里準決賽被迫延至昨（22日）進行，他當天先打滿3盤擊敗科普里瓦（Vit Kopriva），隨後又在冠軍戰登場；決賽開局不利，首盤3比6讓出，第2盤又一度以1比3落後，體能明顯受到稍早激戰影響，看來幾近耗盡。

艾切維里曾在2024年5月里昂站決賽，距離個人生涯首座巡迴賽冠軍僅差1分，最終不敵佩里卡爾（Mpetshi Perricard）；這一次，他沒有再讓機會溜走，咬牙撐住戰局，從絕境中反彈，完成生涯重要里程碑。

「這對我來說是夢想成真，」艾切維里賽後激動表示，「我已經尋找我的第一座冠軍一段時間了，我和我的團隊一直非常努力，我簡直不敢相信這一切。」

▲Tomás Martín Etcheverry。（圖／路透）

比賽關鍵出現在第2盤搶7局，艾切維里在3比2時轟出一記凌厲的正手穿越球，展現強大火力；決勝盤後段，塔比洛不斷以多拍來回消耗體能，試圖逼出破綻，但艾切維里穩住陣腳，未讓比賽再生變數，最終耗時3小時4分鐘鎖定勝利。

「我只是努力付出百分之百，」艾切維里接著說，「這是決賽，是這項賽事的最後一場比賽，所以我傾盡全力；我想最後，我得到了回報。」

憑藉本次奪冠積分，艾切維里在ATP即時排名上升18位至世界第33名，將自去年2月以來首次重返世界前40名，職業生涯再攀高峰。

▲Tomás Martín Etcheverry。（圖／路透）

關鍵字： ATP、網球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

韓職史上最大約！韓華主炮盧施煥11年6.7億入袋　若旅美合約失效

韓職史上最大約！韓華主炮盧施煥11年6.7億入袋　若旅美合約失效

費爾柴德擊球初速170公里首安！鄭宗哲2保送1盜壘、李灝宇無安打

費爾柴德擊球初速170公里首安！鄭宗哲2保送1盜壘、李灝宇無安打

足壇「絕代雙驕」　C羅、梅西世足賽最後一舞引關注

足壇「絕代雙驕」　C羅、梅西世足賽最後一舞引關注

台灣第一次！世界室內拔河錦標賽首度舉辦　中華隊主場爭取4連霸

台灣第一次！世界室內拔河錦標賽首度舉辦　中華隊主場爭取4連霸

【偶也想玩...】看寶寶玩紙箱遊戲　貪玩柴犬也想體驗XD

熱門新聞

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1龍恩左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽WBC

2大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

3大谷Live BP飆159公里再轟5發

4中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊

5江坤宇報喜！升格準爸爸

最新新聞

1捷克1安打逼和羅德二軍　投手群輪番壓制展現韌性

2高錦瑋單月MVP　戰神梅克成最佳外援

3剛簽6.7億大約盧施煥開轟 ！郭彬飆速155　韓國隊練習賽2連勝韓華

4湖人3T成敗因　唐西奇自嘲：很驚訝不是我？

5柳田悠岐頸部不適：大概不會去

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【想聽古典樂又喊關！】五楊高架男硬開門墜橋亡　計程車司機還原經過

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包

他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366