運動雲

>

統一獅亞太首秀主題曝光「台日雙獅壓軸」　Hello Kitty登大巨蛋

▲統一獅亞太棒球場啟用上半季主題日。（圖／統一獅提供）

▲統一獅亞太棒球場啟用上半季主題日。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEN獅2026年球季主場首戰即將登場，球團宣布上半季將首度前進「亞太棒球村成棒主球場」作為主場重點據點，並規劃七大主題日串聯賽事行銷，盼用不同話題把球迷再度帶回球場。「2026獅隊上半季推出七大主題日，行銷亞太成棒主球場鬥陣起行」，獅隊也喊話球迷一起從新主場出發，迎接新賽季熱潮。

獅隊指出，3月29日主場開幕戰將在亞太成棒主球場熱鬧開打，首戰迎戰台鋼雄鷹，南部兩支球隊正面交鋒，也象徵統一獅「亞太首戰」正式啟程。球團以「鬥陣起行」為開季主軸，訴求世代球迷的共同記憶與傳承，盼在全新場域延續獅隊文化，打造新的主場儀式感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

緊接著4月11、12日同樣於亞太成棒主球場舉行「榮耀時刻 背號引退」主題日，獅隊強調，將以向球隊歷史致敬為核心，透過背號引退儀式回顧隊史邁向第37年的點滴，傳遞「引退的不只是數字，而是一段黃金歲月、一種球風與一個世代青春」的意義。

4月下旬則迎來話題性十足的「熱鬪雙城 南人對決」。獅隊表示，過去兩季與台鋼雄鷹合作推出「南人祭」獲得球迷迴響，2026年將延續南部應援對抗的獨特魅力，4月24、25、26日三連戰再度於亞太成棒主球場碰頭，主打兩座城市同樣被南方烈日淬鍊、為榮耀硬碰硬的對決張力，也讓看台上的應援較勁成為另一個焦點。

進入5月，獅隊把主題日拉向更生活化的「毛小孩」路線，5月1、2、3日推出「TONY STAN汪汪萊」主題日，首度聯名台南知名插畫家「屎蛋唐尼與他的歡樂動物園」，以狗狗嘉年華概念打造球場氛圍，並搭配周邊商品與場內外活動，邀請球迷帶著家中毛小孩一起進場同樂，三連戰對手為樂天桃猿，地點同樣在亞太成棒主球場。

5月16、17日登場的「府城獅吼宮 吼力包高中」則回到獅隊最具代表性的「廟宇季」企劃。球團說明，這是球迷每年必朝聖的主題盛會之一，今年結合文昌帝君意象，象徵智慧、考運與文運加持，將「一筆定文章高下、一棒定勝負戰果」的概念搬進球場，兩戰對手為中信兄弟，盼用在地信仰文化與應援熱度相互加乘。

6月初，獅隊也把聯名合作擴大到北部舞台，6月5、6、7日將在臺北大巨蛋推出「SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting」主題日。球團表示，去年夏季曾與三麗鷗合作，今年將由Hello Kitty領軍，與其他角色在棒球場帶領球迷進行「尋寶任務」，三連戰對手為富邦悍將，期盼把聯名熱潮與大巨蛋觀賽體驗結合，吸引更多不同族群進場。

上半季壓軸則是台日球迷每年期待的交流盛事「台日雙獅好友日」。獅隊宣布，統一獅與「埼玉西武獅」聯手打造的雙獅主題，今年將首度進駐亞太棒球場展開新篇章，規劃滿滿台日棒球元素、吉祥物與啦啦隊聯動、神秘嘉賓以及多樣聯名商品與場內外活動；賽程方面，6月19日對台鋼雄鷹、6月20與21日對中信兄弟，三戰都在亞太成棒主球場登場，為上半季主題日畫下句點。

此外，獅隊也提到，去年每逢週五推出的「星光女孩日」獲得球迷好評，讓球迷更認識UniGirls成員，今年球季也將持續推出，並邀請喜愛UniGirls的球迷進場相挺，一起在新主場把氣氛拉到最滿。

關鍵字： 統一獅亞太棒球村主題日台日交流毛小孩

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

足壇「絕代雙驕」　C羅、梅西世足賽最後一舞引關注

足壇「絕代雙驕」　C羅、梅西世足賽最後一舞引關注

費爾柴德擊球初速170公里首安！鄭宗哲2保送1盜壘、李灝宇無安打

費爾柴德擊球初速170公里首安！鄭宗哲2保送1盜壘、李灝宇無安打

台灣第一次！世界室內拔河錦標賽首度舉辦　中華隊主場爭取4連霸

台灣第一次！世界室內拔河錦標賽首度舉辦　中華隊主場爭取4連霸

韓職史上最大約！韓華主炮盧施煥11年6.7億入袋　若旅美合約失效

韓職史上最大約！韓華主炮盧施煥11年6.7億入袋　若旅美合約失效

羅志祥被萌娃冷笑話打敗！　「假笑也能給滿情緒價值」

熱門新聞

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1龍恩左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽WBC

2大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

3大谷Live BP飆159公里再轟5發

4中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊

5江坤宇報喜！升格準爸爸

最新新聞

1詹皇43000分里程碑　湖人遭22分打爆

2超商合作「WBC經典賽」　聯名包裝、周邊登場

3哈里伯頓確診帶狀疱疹　暫離溜馬

4統一獅亞太首秀主題曝光「台日雙獅壓軸」

5栗山「突破極限令」　喊話大谷不設限

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【想聽古典樂又喊關！】五楊高架男硬開門墜橋亡　計程車司機還原經過

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包

遇到前男友會心軟嗎？絕對不會。
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366