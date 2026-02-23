統一獅亞太首秀主題曝光「台日雙獅壓軸」　Hello Kitty登大巨蛋

▲統一獅亞太棒球場啟用上半季主題日。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEN獅2026年球季主場首戰即將登場，球團宣布上半季將首度前進「亞太棒球村成棒主球場」作為主場重點據點，並規劃七大主題日串聯賽事行銷，盼用不同話題把球迷再度帶回球場。「2026獅隊上半季推出七大主題日，行銷亞太成棒主球場鬥陣起行」，獅隊也喊話球迷一起從新主場出發，迎接新賽季熱潮。

獅隊指出，3月29日主場開幕戰將在亞太成棒主球場熱鬧開打，首戰迎戰台鋼雄鷹，南部兩支球隊正面交鋒，也象徵統一獅「亞太首戰」正式啟程。球團以「鬥陣起行」為開季主軸，訴求世代球迷的共同記憶與傳承，盼在全新場域延續獅隊文化，打造新的主場儀式感。

緊接著4月11、12日同樣於亞太成棒主球場舉行「榮耀時刻 背號引退」主題日，獅隊強調，將以向球隊歷史致敬為核心，透過背號引退儀式回顧隊史邁向第37年的點滴，傳遞「引退的不只是數字，而是一段黃金歲月、一種球風與一個世代青春」的意義。

4月下旬則迎來話題性十足的「熱鬪雙城 南人對決」。獅隊表示，過去兩季與台鋼雄鷹合作推出「南人祭」獲得球迷迴響，2026年將延續南部應援對抗的獨特魅力，4月24、25、26日三連戰再度於亞太成棒主球場碰頭，主打兩座城市同樣被南方烈日淬鍊、為榮耀硬碰硬的對決張力，也讓看台上的應援較勁成為另一個焦點。

進入5月，獅隊把主題日拉向更生活化的「毛小孩」路線，5月1、2、3日推出「TONY STAN汪汪萊」主題日，首度聯名台南知名插畫家「屎蛋唐尼與他的歡樂動物園」，以狗狗嘉年華概念打造球場氛圍，並搭配周邊商品與場內外活動，邀請球迷帶著家中毛小孩一起進場同樂，三連戰對手為樂天桃猿，地點同樣在亞太成棒主球場。

5月16、17日登場的「府城獅吼宮 吼力包高中」則回到獅隊最具代表性的「廟宇季」企劃。球團說明，這是球迷每年必朝聖的主題盛會之一，今年結合文昌帝君意象，象徵智慧、考運與文運加持，將「一筆定文章高下、一棒定勝負戰果」的概念搬進球場，兩戰對手為中信兄弟，盼用在地信仰文化與應援熱度相互加乘。

6月初，獅隊也把聯名合作擴大到北部舞台，6月5、6、7日將在臺北大巨蛋推出「SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting」主題日。球團表示，去年夏季曾與三麗鷗合作，今年將由Hello Kitty領軍，與其他角色在棒球場帶領球迷進行「尋寶任務」，三連戰對手為富邦悍將，期盼把聯名熱潮與大巨蛋觀賽體驗結合，吸引更多不同族群進場。

上半季壓軸則是台日球迷每年期待的交流盛事「台日雙獅好友日」。獅隊宣布，統一獅與「埼玉西武獅」聯手打造的雙獅主題，今年將首度進駐亞太棒球場展開新篇章，規劃滿滿台日棒球元素、吉祥物與啦啦隊聯動、神秘嘉賓以及多樣聯名商品與場內外活動；賽程方面，6月19日對台鋼雄鷹、6月20與21日對中信兄弟，三戰都在亞太成棒主球場登場，為上半季主題日畫下句點。

此外，獅隊也提到，去年每逢週五推出的「星光女孩日」獲得球迷好評，讓球迷更認識UniGirls成員，今年球季也將持續推出，並邀請喜愛UniGirls的球迷進場相挺，一起在新主場把氣氛拉到最滿。