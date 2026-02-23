運動雲

>

恩師栗山英樹下達「突破極限令」　喊話大谷：別停在那個層次

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

前日本隊監督栗山英樹23日（台灣時間）現身道奇春訓基地，觀看大谷翔平第2次Live BP（實戰投球練習）以及本次春訓首次戶外自由打擊。根據日媒《Sponichi》報導，栗山在練習後受訪時直言，大谷目前的狀態讓他「很安心」，更為他在WBC與二刀流復活年表現背書，強調「可以比以往更加期待」。同時他也希望大谷別設限，繼續突破極限。

栗山前一天已在看台觀戰熱身賽，此役則走到牛棚近距離觀察，完整看完Live BP與戶外打擊。他表示：「昨天看了比賽，今天看了練習。作為一個判斷標準，我一直很在意他是不是玩得開心，這是非常重要的因素。他現在看起來非常享受棒球，所以我覺得一切都很順利。讓人感到放心、安心……我認為是很好的狀態。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了肯定近況，栗山也對31歲的大谷提出更高標準。回顧這兩年，大谷歷經兩次手肘手術，在專心打擊的情況下仍持續繳出頂級成績，栗山感慨表示：「外界說他動過兩次手術、年齡接近巔峰等等，他把這些質疑全都消除了。」

不過栗山並不希望外界因此滿足於現況，「他總是超越大家的想像。我不希望他停留在那樣的層次。如果周圍營造出那種氛圍，就會變成那樣。所以也希望大家的力量，能夠營造出『翔平你在說什麼啊』那種氛圍。」

栗山一方面肯定大谷迎來真正意義上的「二刀流復活年」，另一方面也下達「突破極限令」，盼他持續挑戰更高層次，同時呼籲外界不要替這位超級球星設下天花板。

談到即將到來的世界棒球經典賽（WBC），栗山語氣篤定地說：「對日本而言，這是一項非常重要的賽事。我很期待。從他的比賽內容、氛圍與感覺來看，他似乎有意識到這是在春季舉行的賽事並做好準備。我認為可以比以往更加期待他的表現。」

關鍵字： 大谷翔平栗山英樹WBC道奇春訓二刀流

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

足壇「絕代雙驕」　C羅、梅西世足賽最後一舞引關注

足壇「絕代雙驕」　C羅、梅西世足賽最後一舞引關注

費爾柴德擊球初速170公里首安！鄭宗哲2保送1盜壘、李灝宇無安打

費爾柴德擊球初速170公里首安！鄭宗哲2保送1盜壘、李灝宇無安打

台灣第一次！世界室內拔河錦標賽首度舉辦　中華隊主場爭取4連霸

台灣第一次！世界室內拔河錦標賽首度舉辦　中華隊主場爭取4連霸

韓職史上最大約！韓華主炮盧施煥11年6.7億入袋　若旅美合約失效

韓職史上最大約！韓華主炮盧施煥11年6.7億入袋　若旅美合約失效

鄭志偉投資股票曾失利　我買台積電還輸咧XD

熱門新聞

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1龍恩左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽WBC

2大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

3大谷Live BP飆159公里再轟5發

4中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊

5江坤宇報喜！升格準爸爸

最新新聞

1詹皇43000分里程碑　湖人遭22分打爆

2超商合作「WBC經典賽」　聯名包裝、周邊登場

3哈里伯頓確診帶狀疱疹　暫離溜馬

4統一獅亞太首秀主題曝光「台日雙獅壓軸」

5栗山「突破極限令」　喊話大谷不設限

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【想聽古典樂又喊關！】五楊高架男硬開門墜橋亡　計程車司機還原經過

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包

遇到前男友會心軟嗎？絕對不會。
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366