恩師栗山英樹下達「突破極限令」　喊話大谷：別停在那個層次

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

前日本隊監督栗山英樹23日（台灣時間）現身道奇春訓基地，觀看大谷翔平第2次Live BP（實戰投球練習）以及本次春訓首次戶外自由打擊。根據日媒《Sponichi》報導，栗山在練習後受訪時直言，大谷目前的狀態讓他「很安心」，更為他在WBC與二刀流復活年表現背書，強調「可以比以往更加期待」。同時他也希望大谷別設限，繼續突破極限。

栗山前一天已在看台觀戰熱身賽，此役則走到牛棚近距離觀察，完整看完Live BP與戶外打擊。他表示：「昨天看了比賽，今天看了練習。作為一個判斷標準，我一直很在意他是不是玩得開心，這是非常重要的因素。他現在看起來非常享受棒球，所以我覺得一切都很順利。讓人感到放心、安心……我認為是很好的狀態。」

除了肯定近況，栗山也對31歲的大谷提出更高標準。回顧這兩年，大谷歷經兩次手肘手術，在專心打擊的情況下仍持續繳出頂級成績，栗山感慨表示：「外界說他動過兩次手術、年齡接近巔峰等等，他把這些質疑全都消除了。」

不過栗山並不希望外界因此滿足於現況，「他總是超越大家的想像。我不希望他停留在那樣的層次。如果周圍營造出那種氛圍，就會變成那樣。所以也希望大家的力量，能夠營造出『翔平你在說什麼啊』那種氛圍。」

栗山一方面肯定大谷迎來真正意義上的「二刀流復活年」，另一方面也下達「突破極限令」，盼他持續挑戰更高層次，同時呼籲外界不要替這位超級球星設下天花板。

談到即將到來的世界棒球經典賽（WBC），栗山語氣篤定地說：「對日本而言，這是一項非常重要的賽事。我很期待。從他的比賽內容、氛圍與感覺來看，他似乎有意識到這是在春季舉行的賽事並做好準備。我認為可以比以往更加期待他的表現。」