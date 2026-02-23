運動雲

雷霆SGA持續缺陣不怕　「副將出擊」照樣斬斷騎士7連勝

記者杜奕君／綜合報導

NBA本季例行賽龍頭奧克拉荷馬雷霆，23日主場迎戰近況火燙，賽前處於「7連勝」高峰的克里夫蘭騎士，雷霆即便當家球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在內多名主力缺陣，但副將戰力依舊夠水準，團隊此戰狂砍21顆三分球，照樣以121比113贏球，斬斷騎士7連勝。

雷霆此戰包括一哥吉爾吉斯-亞歷山大因腹部拉傷缺陣，球隊二哥威廉斯（Jalen Williams）則是右大腿拉傷持續高掛免戰牌，另外包括米歇爾（Ajay Mitchell）、卡魯索（Alex Caruso）都無法上陣，整體戰力受損嚴重。

但雷霆首節團隊就三分球12投8中，首節就建立40比25的雙位數領先優勢，騎士雖然靠「大鬍子」哈登（James Harden）、「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）雙星嘗試追分，但半場打完雷霆仍以9分壓制騎士。

下半場開打後，騎士一度逆轉超前比分，但雷霆仍靠著強大團隊戰力，3節打完仍保住領先優勢。

末節哈登與明星長人莫布利（Evan Mobley）開始追分，不過雷霆包括此戰手感火燙的喬伊（Isaiah Joe）、華勒斯（Cason Wallace）以及明星長人霍姆格倫（Chet Holmgren）都有所建樹，最終雷霆仍以8分之差捍衛主場勝利。

雷霆此戰以喬伊的22分、3助攻、5抄截最佳，華勒斯20分、10助攻、3抄截，霍姆格倫17分、15籃板、4助攻、3阻攻。

7連勝遭到終結的騎士方面，米歇爾拿下20分、7籃板、5助攻、2抄截，哈登20分、5籃板、9助攻。

