運動雲

>

曾與大谷共演冠軍！中村悠平警戒台、韓　看沖繩直播情蒐

▲2023年WBC決賽中與大谷翔平搭檔的捕手中村悠平。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023年WBC決賽中與大谷翔平搭檔的捕手中村悠平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本備戰WBC，主戰捕手之一的中村悠平警戒台灣與韓國，透過韓國熱身賽直播進行情蒐，且在受訪時提到同組對手台灣與韓國有許多好手，必須提高警覺。

中村悠平連兩屆出戰WBC，而且在2023年與大谷翔平共演冠軍戰。根據日媒《產經體育》報導，中村悠平在宮崎集訓期間直言，首輪將交手的中華隊與南韓「都是必須認真應戰的對手，陣中有很多優秀打者。」他還利用訓練空檔觀看南韓隊在沖繩的熱身賽直播，觀察潛在對手動態，「會注意誰比較高調、誰比較低調，光是把名字和印象記起來，就會有差別。」展現老將對情蒐細節的重視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一方面，捕手戰場內部競爭也逐漸升溫。根據日媒《Sponichi》報導，阪神捕手坂本誠志郎在熱身賽用球棒展現存在感，轟出本屆日本武士熱身賽首發全壘打。「有揮出好的揮棒，感覺不錯。」坂本賽後表示。滿場觀眾的宮崎球場響起熱烈掌聲，他繞壘一周氣勢十足。

總教練井端弘和已透露，正式賽將由坂本、中村悠平與若月健矢3人輪流搭配。坂本上季例行賽僅2轟，但國際賽向來能帶來意外火力與氣勢，此次首場實戰就敲出關鍵一擊，對爭取主戰捕手地位意義重大。

坂本除打擊有表現，配球工作同樣積極。當天上午完成自由打擊後，他進入牛棚為剛加入集訓的菅野智之蹲捕，接了日美通算146勝右投39球。菅野預計3月2日熱身賽登板，8日正式賽對澳洲出賽，屆時有望與坂本組成搭檔。

「（井端監督）叫我上，我就上。無論哪場比賽都一樣準備，不會特別改變什麼。」坂本強調。隨著中村嚴密情蒐、坂本用球棒發聲，日本隊捕手戰場內外並進。

關鍵字： WBC日本隊捕手中村悠平坂本誠志郎2026WBC2026WBC日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

足壇「絕代雙驕」　C羅、梅西世足賽最後一舞引關注

足壇「絕代雙驕」　C羅、梅西世足賽最後一舞引關注

費爾柴德擊球初速170公里首安！鄭宗哲2保送1盜壘、李灝宇無安打

費爾柴德擊球初速170公里首安！鄭宗哲2保送1盜壘、李灝宇無安打

台灣第一次！世界室內拔河錦標賽首度舉辦　中華隊主場爭取4連霸

台灣第一次！世界室內拔河錦標賽首度舉辦　中華隊主場爭取4連霸

韓職史上最大約！韓華主炮盧施煥11年6.7億入袋　若旅美合約失效

韓職史上最大約！韓華主炮盧施煥11年6.7億入袋　若旅美合約失效

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

熱門新聞

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1龍恩左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽WBC

2大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

3大谷Live BP飆159公里再轟5發

4中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊

5江坤宇報喜！升格準爸爸

最新新聞

1詹皇43000分里程碑　湖人遭22分打爆

2超商合作「WBC經典賽」　聯名包裝、周邊登場

3哈里伯頓確診帶狀疱疹　暫離溜馬

4統一獅亞太首秀主題曝光「台日雙獅壓軸」

5栗山「突破極限令」　喊話大谷不設限

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【想聽古典樂又喊關！】五楊高架男硬開門墜橋亡　計程車司機還原經過

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包

遇到前男友會心軟嗎？絕對不會。
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366