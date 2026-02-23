▲2023年WBC決賽中與大谷翔平搭檔的捕手中村悠平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本備戰WBC，主戰捕手之一的中村悠平警戒台灣與韓國，透過韓國熱身賽直播進行情蒐，且在受訪時提到同組對手台灣與韓國有許多好手，必須提高警覺。

中村悠平連兩屆出戰WBC，而且在2023年與大谷翔平共演冠軍戰。根據日媒《產經體育》報導，中村悠平在宮崎集訓期間直言，首輪將交手的中華隊與南韓「都是必須認真應戰的對手，陣中有很多優秀打者。」他還利用訓練空檔觀看南韓隊在沖繩的熱身賽直播，觀察潛在對手動態，「會注意誰比較高調、誰比較低調，光是把名字和印象記起來，就會有差別。」展現老將對情蒐細節的重視。

另一方面，捕手戰場內部競爭也逐漸升溫。根據日媒《Sponichi》報導，阪神捕手坂本誠志郎在熱身賽用球棒展現存在感，轟出本屆日本武士熱身賽首發全壘打。「有揮出好的揮棒，感覺不錯。」坂本賽後表示。滿場觀眾的宮崎球場響起熱烈掌聲，他繞壘一周氣勢十足。

總教練井端弘和已透露，正式賽將由坂本、中村悠平與若月健矢3人輪流搭配。坂本上季例行賽僅2轟，但國際賽向來能帶來意外火力與氣勢，此次首場實戰就敲出關鍵一擊，對爭取主戰捕手地位意義重大。

坂本除打擊有表現，配球工作同樣積極。當天上午完成自由打擊後，他進入牛棚為剛加入集訓的菅野智之蹲捕，接了日美通算146勝右投39球。菅野預計3月2日熱身賽登板，8日正式賽對澳洲出賽，屆時有望與坂本組成搭檔。

「（井端監督）叫我上，我就上。無論哪場比賽都一樣準備，不會特別改變什麼。」坂本強調。隨著中村嚴密情蒐、坂本用球棒發聲，日本隊捕手戰場內外並進。