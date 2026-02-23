運動雲

約基奇35分20籃板超狂大三元無用　勇士柯瑞缺陣神奇逆轉勝

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊當家球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）23日猛砍35分、20籃板、12助攻超級大三元數據，但在作客交手金州勇士之戰，被近期傷兵問題嚴重的勇士末節打出一波20比2兇猛逆襲，最終勇士就在「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣下，以128比117神奇逆轉贏球，灣區大軍終止2連敗。

勇士在上半季尾聲遭遇嚴峻「傷兵潮」除了「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽季宣告提前報銷，當家球星柯瑞也因膝蓋傷勢缺席明星賽。

今日除了上述兩大球星無法出賽外，就連日前透過交易網羅的波辛基斯（Kristaps Porzingis）以及主力前鋒格林（Draymond Green）都分別因為生病、下背部不適缺席了比賽，也讓勇士戰力大打折扣。

但勇士此戰反而打出競爭力，在穆迪（Moses Moody）領軍下，勇士上半場火力兇猛，以76比67取得領先。

不過下半場開打後，勇士外線火力熄火，金塊趁勢在約基奇強大宰制力下，取得6分逆轉超前。

末節勇士則是上演神奇逆轉，一度打出20比2猛攻，帶頭的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）單節6投6中獨拿15分的兇猛火力，率領勇士以11分之差逆轉勝出。

勇士此戰以穆迪拿下23分、7籃板最佳，波傑姆斯基則有18分、15籃板、9助攻的準大三元數據。

意外敗北的金塊方面，約基奇砍35分、20籃板、12助攻的超級大三元，明星控衛莫瑞（Jamal Murray）則有21分進帳。

▲勇士靠著波傑姆斯基末節飆分，神奇逆轉金塊。（圖／達志影像／美聯社）

