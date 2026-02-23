運動雲

>

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

▲龍恩上季在3A敲出20轟、OPS .883，被看好有望成為中華隊潛在長打火力。（圖／達志影像／美聯社）

▲龍恩。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽中華隊混血好手龍恩（Jonathon Long）在大聯盟春訓期間左手肘受傷。23日（台灣時間），小熊總教練康索（Craig Counsell）透露，傷處仍有腫脹情況，將於隔天安排就醫檢查。小熊球團也不希望傷勢嚴重到影響他參加經典賽。

龍恩前一戰對遊騎兵擔任先發第4棒、一壘手。首打席面對洛克（Kumar Rocker）擊出游擊方向滾地球出局；3局下第2打席則從奎安特里（Cal Quantrill）手中敲出強勁安打，連續兩場熱身賽都有安打表現，手感火燙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過比賽轉折出現在4局下，龍恩在一次守備攻防中與跑者坎哈（Mark Canha）發生碰撞，疑似左手肘遭撞擊後倒地，神情相當不適，隨後在球隊人員攙扶下退場。

根據《芝加哥太陽報》報導，小熊希望龍恩的左手肘扭傷不至於嚴重到必須退出世界棒球經典賽（WBC）。報導指出，龍恩為非40人名單受邀球員，週六對遊騎兵之戰發生碰撞後受傷。球隊週日已暫停他所有棒球活動，並安排24日接受醫師檢查。

康索表示：「他今天還有痠痛和一些腫脹。如果只是這樣的程度，大概休息兩、三天。」

龍恩原訂本週離開春訓營，並於27日來台提前向中華隊報到，如今傷勢為他是否能順利參戰經典賽增添變數。

關鍵字： 龍恩小熊經典賽春訓受傷手肘2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

足壇「絕代雙驕」　C羅、梅西世足賽最後一舞引關注

足壇「絕代雙驕」　C羅、梅西世足賽最後一舞引關注

費爾柴德擊球初速170公里首安！鄭宗哲2保送1盜壘、李灝宇無安打

費爾柴德擊球初速170公里首安！鄭宗哲2保送1盜壘、李灝宇無安打

台灣第一次！世界室內拔河錦標賽首度舉辦　中華隊主場爭取4連霸

台灣第一次！世界室內拔河錦標賽首度舉辦　中華隊主場爭取4連霸

韓職史上最大約！韓華主炮盧施煥11年6.7億入袋　若旅美合約失效

韓職史上最大約！韓華主炮盧施煥11年6.7億入袋　若旅美合約失效

【今天的乘客毛茸茸】狗狗坐前座超乖巧　多元計程車司機直接融化QQ

熱門新聞

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1龍恩左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽WBC

2大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

3大谷Live BP飆159公里再轟5發

4中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊

5江坤宇報喜！升格準爸爸

最新新聞

1詹皇43000分里程碑　湖人遭22分打爆

2超商合作「WBC經典賽」　聯名包裝、周邊登場

3哈里伯頓確診帶狀疱疹　暫離溜馬

4統一獅亞太首秀主題曝光「台日雙獅壓軸」

5栗山「突破極限令」　喊話大谷不設限

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【想聽古典樂又喊關！】五楊高架男硬開門墜橋亡　計程車司機還原經過

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包

遇到前男友會心軟嗎？絕對不會。
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366