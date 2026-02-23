WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

▲龍恩。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽中華隊混血好手龍恩（Jonathon Long）在大聯盟春訓期間左手肘受傷。23日（台灣時間），小熊總教練康索（Craig Counsell）透露，傷處仍有腫脹情況，將於隔天安排就醫檢查。小熊球團也不希望傷勢嚴重到影響他參加經典賽。

龍恩前一戰對遊騎兵擔任先發第4棒、一壘手。首打席面對洛克（Kumar Rocker）擊出游擊方向滾地球出局；3局下第2打席則從奎安特里（Cal Quantrill）手中敲出強勁安打，連續兩場熱身賽都有安打表現，手感火燙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過比賽轉折出現在4局下，龍恩在一次守備攻防中與跑者坎哈（Mark Canha）發生碰撞，疑似左手肘遭撞擊後倒地，神情相當不適，隨後在球隊人員攙扶下退場。

根據《芝加哥太陽報》報導，小熊希望龍恩的左手肘扭傷不至於嚴重到必須退出世界棒球經典賽（WBC）。報導指出，龍恩為非40人名單受邀球員，週六對遊騎兵之戰發生碰撞後受傷。球隊週日已暫停他所有棒球活動，並安排24日接受醫師檢查。

康索表示：「他今天還有痠痛和一些腫脹。如果只是這樣的程度，大概休息兩、三天。」

龍恩原訂本週離開春訓營，並於27日來台提前向中華隊報到，如今傷勢為他是否能順利參戰經典賽增添變數。