警報誤響掀混亂！巨人奇蹟「三殺」解圍　鈴木誠也成關鍵一環

▲舊金山巨人雷（Robbie Ray）。（圖／路透）

▲舊金山巨人投手雷（Robbie Ray）。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

舊金山巨人左投雷（Robbie Ray）今（23）日迎來大聯盟春訓初登板，對戰芝加哥小熊，然而比賽才剛開打、雷僅投4球，球場內卻突然響起誤觸的火災警報，廣播以大音量引導球迷疏散，場面一度陷入混亂。

儘管有部分球迷開始朝出口移動，但經一壘審示意後，比賽仍持續進行。雷賽後坦言，「我當下心想，這樣還要繼續比賽嗎？確實有點動搖。」警報數分鐘後才停止，然而真正的考驗才正要開始。

受到節奏影響的雷，面對首局前3名打者連續投出保送並被敲出一支安打，然而，巨人隊完成了一次奇特的「三殺」守備，讓雷幸運地在無失分情況下脫離險境。

無人出局、一二壘有人的情況下，小熊日籍強打鈴木誠也擊出落在二壘後方的短程安打，巨人二壘手厄萊茲（Luis Arraez）撿起球後原本準備傳向本壘，但一壘手迪佛斯（Rafael Devers）將球截下，轉而封殺繞過一壘、試圖推進至二壘的鈴木。

▲鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

當時小熊二壘跑者停在三壘，一壘跑者也跑到三壘，導致三壘壘包上出現「2名跑者並列」的罕見場面，游擊手阿德梅斯（Willy Adames）上前觸殺，裁判判定後方跑者出局。

原本以為此時比賽將以2出局、三壘有人繼續進行，但另名三壘跑者誤以為自己已經出局，離開三壘壘包，巨人三壘手查普曼（Matt Chapman）沒有錯過機會，立即上前觸殺，完成這次異例的三殺守備。

雷笑著表示，「雖然只是1場比賽，但以春訓來說，已經是混亂到不能再混亂了。」

關鍵字： MLB舊金山巨人芝加哥小熊鈴木誠也

