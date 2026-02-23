運動雲

>

韓職史上最大約！韓華主炮盧施煥11年6.7億入袋　若旅美合約失效

▲盧施煥。（圖／截自韓華鷹官網）

▲盧施煥。（圖／截自韓華鷹官網）

記者楊舒帆／綜合報導

效力韓國職棒韓華鷹的王彥程隊友盧施煥提前完成續約，簽下11年總值307億韓元（約新台幣6.7億元）非FA多年大約，創下KBO史上最長年限、最大規模紀錄。不過這紙天價合約卻設有但書，若他挑戰大聯盟成功，合約將自動失效。

根據《體育首爾》報導，韓華22日宣布與盧施煥達成協議，合約自2027賽季起至2037賽季，為期11年，含選項總額307億韓元，寫下聯盟歷史新頁。這也是KBO史上首張突破300億韓元門檻的合約，無論FA或非FA皆為最大規模。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過合約附帶特殊條款，盧施煥可在2026賽季結束後透過入札制度挑戰大聯盟（MLB），條款僅適用於MLB，不包含日職等其他海外聯盟。若成功旅美，這份11年合約將不生效，等於「作廢」。

韓國職棒韓華鷹隊總經理孫奕表示：「在尊重球員個人目標的同時，也希望能以球隊看板球星的待遇對待他，經過多方討論後促成這次合約。」球團強調，這項安排也是給予球員挑戰更高舞台的動力。

盧施煥表示，「身為球員，誰都夢想站上世界最高殿堂。感謝球團允許我保有這樣的機會。當我在韓國成為真正頂尖球員時，希望能嘗試挑戰一次，因此才簽下這樣的合約。」目前正在備戰經典賽的他，透過國際頂級賽事舞台，也是為未來拚旅美夢鋪路。

根據《韓聯社》統計，此項紀錄原本由SSG登陸者崔廷以302億韓元保持。崔廷分別在2015年（4年86億）、2019年（6年106億）、2025年（4年110億）三度簽下FA合約，累積突破300億韓元；盧施煥則透過一次合約即達307億韓元。

盧施煥2026年年薪為10億韓元，本次多年合約則從2027年起算。依規定，若球員透過入札制度赴海外發展，未來回到韓職必須回歸原屬球隊，屆時仍需重新簽約。

事實上，類似情況曾出現在宋成文身上，他與Kiwoom英雄簽下多年約後仍保有旅外條款，最終透過入札前進大聯盟，原合約自然失效。如今盧施煥也握有相同選項，2026賽季結束後的去向，將成為韓職焦點話題。

關鍵字： 標籤:盧施煥韓華鷹KBO天價合約旅美

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

台灣第一次！世界室內拔河錦標賽首度舉辦　中華隊主場爭取4連霸

台灣第一次！世界室內拔河錦標賽首度舉辦　中華隊主場爭取4連霸

足壇「絕代雙驕」　C羅、梅西世足賽最後一舞引關注

足壇「絕代雙驕」　C羅、梅西世足賽最後一舞引關注

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

2026年FIFA世界盃足球賽　5大賽事重點一次看

2026年FIFA世界盃足球賽　5大賽事重點一次看

費爾柴德擊球初速170公里首安！鄭宗哲2保送1盜壘、李灝宇無安打

費爾柴德擊球初速170公里首安！鄭宗哲2保送1盜壘、李灝宇無安打

納達爾睽違26年重拾滑雪　奧運金牌馮恩邀約同滑

納達爾睽違26年重拾滑雪　奧運金牌馮恩邀約同滑

【想聽古典樂又喊關！】五楊高架男硬開門墜橋亡　計程車司機還原經過

熱門新聞

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

台灣第一次！世界室內拔河錦標賽首度舉辦　中華隊主場爭取4連霸

足壇「絕代雙驕」　C羅、梅西世足賽最後一舞引關注

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

2中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊

3江坤宇報喜！升格準爸爸

4大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

5世界拔河賽首度登台　小巨蛋激戰

最新新聞

1韓職史上最大約！盧施煥11年6.7億入袋

2大谷Live BP飆159公里再轟5發

3費爾柴德首安！鄭宗哲貢獻2分

4經典賽投球？大谷笑回：若是楚特

5大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【想聽古典樂又喊關！】五楊高架男硬開門墜橋亡　計程車司機還原經過

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包

遇到前男友會心軟嗎？絕對不會。
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366