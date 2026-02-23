韓職史上最大約！韓華主炮盧施煥11年6.7億入袋　若旅美合約失效

▲盧施煥。（圖／截自韓華鷹官網）

記者楊舒帆／綜合報導

效力韓國職棒韓華鷹的王彥程隊友盧施煥提前完成續約，簽下11年總值307億韓元（約新台幣6.7億元）非FA多年大約，創下KBO史上最長年限、最大規模紀錄。不過這紙天價合約卻設有但書，若他挑戰大聯盟成功，合約將自動失效。

根據《體育首爾》報導，韓華22日宣布與盧施煥達成協議，合約自2027賽季起至2037賽季，為期11年，含選項總額307億韓元，寫下聯盟歷史新頁。這也是KBO史上首張突破300億韓元門檻的合約，無論FA或非FA皆為最大規模。

不過合約附帶特殊條款，盧施煥可在2026賽季結束後透過入札制度挑戰大聯盟（MLB），條款僅適用於MLB，不包含日職等其他海外聯盟。若成功旅美，這份11年合約將不生效，等於「作廢」。

韓國職棒韓華鷹隊總經理孫奕表示：「在尊重球員個人目標的同時，也希望能以球隊看板球星的待遇對待他，經過多方討論後促成這次合約。」球團強調，這項安排也是給予球員挑戰更高舞台的動力。

盧施煥表示，「身為球員，誰都夢想站上世界最高殿堂。感謝球團允許我保有這樣的機會。當我在韓國成為真正頂尖球員時，希望能嘗試挑戰一次，因此才簽下這樣的合約。」目前正在備戰經典賽的他，透過國際頂級賽事舞台，也是為未來拚旅美夢鋪路。

根據《韓聯社》統計，此項紀錄原本由SSG登陸者崔廷以302億韓元保持。崔廷分別在2015年（4年86億）、2019年（6年106億）、2025年（4年110億）三度簽下FA合約，累積突破300億韓元；盧施煥則透過一次合約即達307億韓元。

盧施煥2026年年薪為10億韓元，本次多年合約則從2027年起算。依規定，若球員透過入札制度赴海外發展，未來回到韓職必須回歸原屬球隊，屆時仍需重新簽約。

事實上，類似情況曾出現在宋成文身上，他與Kiwoom英雄簽下多年約後仍保有旅外條款，最終透過入札前進大聯盟，原合約自然失效。如今盧施煥也握有相同選項，2026賽季結束後的去向，將成為韓職焦點話題。