大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇二刀流巨星大谷翔平23日（台灣時間）完成出發經典賽前「最後一練」，不僅登板進行本次春訓第2度Live BP（實戰投打），以2局為設定投33球、最快99英哩（約159公里），隨後又進行戶外自由打擊，35次揮擊就轟出5發越過大牆。總教練羅伯斯（Dave Roberts）也證實大谷即將離隊與日本武士隊會合，直言「會寂寞，但很期待看到他為日本隊而戰。」

羅伯斯在客場對教士的熱身賽後透露，「不確定他是今天出發還是明天出發，但據我所知，今天就是他在亞利桑那最後一次訓練。」由於世界棒球經典賽將於3月上旬開打，大谷預計以打者身分參賽，近日將正式加入日本武士隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷本人也談到返國與報到時間點，表示「應該近日內就會過去。因為只會打擊，所以只要實戰的感覺出來，自己覺得OK，就會馬上出發。」在道奇規劃下，為兼顧手術後的投球負荷與球季長期安排，他在本屆經典賽不會登板投球。

根據日媒《體育報知》整理，日本武士隊旅美組方面，菅野智之（洛磯）、菊池雄星（天使）已先行自宮崎會合；27、28日將在名古屋萬特林巨蛋進行練習賽，依規定旅美球員屆時無法出賽，但鈴木誠也（小熊）、吉田正尚（紅襪）預計將加入，而大谷也確定會在名古屋與球隊會合。

另外，山本由伸（道奇）、村上宗隆（白襪）、岡本和真（藍鳥）則以所屬球隊調整為優先，預計之後再從大阪加入日本隊行列。日本隊在經典賽前的最後整合期，旅美球星會以分批方式到位。