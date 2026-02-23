運動雲

費爾柴德擊球初速170公里首安！鄭宗哲2保送1盜壘、李灝宇無安打

▲費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

效力紅襪的旅美好手鄭宗哲23日（台灣時間）在大聯盟春訓熱身賽替補出賽，選到2次保送、1次盜壘，跑回2分；守護者費爾柴德春訓首安出爐；老虎李灝宇擔任先發第7棒、鎮守三壘，2打數無安打。

紅襪與藍鳥交手，鄭宗哲6局起替補守游擊。6局下在一、二壘有人時選到保送，隨後靠瓦德（Braiden Ward）、麥唐諾（Tyler McDonough）連續安打延續攻勢，並在滿壘時藉由觸身球擠回1分。7局下兩出局後，鄭宗哲再度選到保送上壘，隨後成功盜壘，並靠瓦德安打跑回本壘得分。雖然熱身賽首安尚未出爐，但憑藉保送與盜壘仍為球隊做出貢獻。雙方上演打擊戰，最終紅襪以11比10險勝藍鳥。

守護者與運動家進行春訓熱身賽，費爾柴德擔任先發第五棒、中外野手。首打席擊出滾地球出局，不過3局下把握機會敲出中前安打，擊球初速高達105.9英哩，本季春訓首安正式出爐。隨後在隊友適時安打串聯下跑回本壘，替球隊添分。

第3次上場打擊，費爾柴德再度擊出滾地球遭刺殺。此役他3打數1安、跑回1分。累計本季熱身賽出賽2場，5打數1安，打擊率2成。守護者終場以6比0完封運動家。

李灝宇此戰先發第7棒、守三壘。2局下面對金鶯先發投手布雷迪許（Kyle Bradish），滿壘時遭三振；4局下對上楊（Brandon Young），鎖定首球擊出中外野飛球出局，打完5局退場。全場2打數無安打，目前熱身賽累計2場出賽、4打數1安。老虎最終靠克拉克（Max Clark）敲安打追平比分，與金鶯4比4握手言和。

關鍵字： MLB春訓鄭宗哲費爾柴德李灝宇

