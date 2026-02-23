經典賽冠軍戰遇美國會登板嗎？大谷笑回：若是楚特會很心動

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟春訓期間，大谷翔平在受訪時被問到一個假設情境，臉上立刻浮現意味深長的笑容。若世界棒球經典賽冠軍戰在九局下半，日本武士隊再度與美國隊狹路相逢，他是否會忍不住主動請纓登板？

儘管大谷翔平本屆經典賽確定僅以打者身分出賽，不會登板投球，但談到這種戲劇性場面，他仍難掩競爭本能。「很難說，」他週日透過翻譯伊雷頓（Will Ireton）笑說，「但如果處特（Mike Trout）出現的話，會很讓人心動。」

2023年經典賽冠軍戰，他就是在最後一局登板關門，三振當時在天使隊的隊友楚奧特，替日本拿下隊史第3冠，也成為經典賽史上最經典畫面之一。不過楚特今年並未參加經典賽。

不過今年情況不同。大谷才剛從右手肘手術後復出，道奇球團考量長遠規劃，棒球事務總裁佛里曼（Andrew Friedman）強調，「他才剛動完手術，也才經歷去年那樣的賽季，還一路投到10月。手術後這麼快就在高強度比賽下出賽，確實需要審慎評估。」

即便如此，大谷仍在春訓同步進行投打調整。日前他在營地最後一天先投兩局模擬賽，隨後再進行打擊練習，展現「二刀流」備戰節奏。經典賽期間，他預計會持續進行實戰打擊練習或模擬投球，確保開季能銜接道奇輪值。

「我會盡一切努力，確保品質與投球量都在良好狀態，」大谷說。「在有限的實戰機會中，我只能把握每一次機會，全力做到最好。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，球隊與大谷之間有充分信任與溝通，無論是短期賽事或長期規劃，都會審慎拿捏負荷。「身為球員，你只想準備好然後全力競爭，」羅伯斯說。至於冠軍戰真的再遇美國隊時，大谷是否會再次動念？答案或許只有他自己知道。