台灣第一次！世界室內拔河錦標賽首度舉辦　中華隊主場爭取4連霸

▲台灣女子拔河代表隊參加2024世界室內拔河錦標賽 。（圖／運動部提供）

▲台灣女子拔河代表隊參加2024世界室內拔河錦標賽 。（圖／運動部提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026世界室內拔河錦標賽將於3月12日至15日在臺北小巨蛋登場，這不僅是我國首次舉辦拔河運動的世界級國際賽事，更是臺灣拔河運動發展的重要里程碑。運動部將全力支持代表隊備戰，並攜手中華民國拔河運動協會，以最高國際規格辦理賽事，向世界展現臺灣的競技實力與辦賽能量。

運動部指出，本屆賽事預計吸引來自20個國家、逾100支隊伍（含公開賽）、超過1,000名隊職員來臺參賽，屆時臺北小巨蛋將成為國際拔河競技的重要舞臺。其中最受矚目的，莫過於地主臺灣女子500公斤級代表隊，該隊不僅於世界運動會完成金牌6連霸，亦在2024年世界室內拔河錦標賽締造世錦賽3連霸佳績，堪稱國際拔河場上的「無敵之師」。

▲中華民國拔河運動協會卓耀鵬秘書長（中）率同仁以線上形式出席110年世界拔河總會年會。（圖／運動部提供）

▲中華民國拔河運動協會卓耀鵬秘書長（中）率同仁以線上形式出席110年世界拔河總會年會。（圖／運動部提供）

為延續奪冠氣勢，去年世界運動會奪金的9名成員將全數續披戰袍再出發，代表隊並自今年1月起提前展開集訓，即便在農曆年節期間，僅短暫休假3天即恢復訓練，展現全力備戰、捍衛主場榮耀的高度決心。

臺灣於110年經世界拔河總會會員國視訊投票，以超過9成支持票數，首度成功取得世界室內拔河錦標賽主辦權，這不僅是國際對臺灣拔河實力的高度肯定，更彰顯我國長期推動競技運動與國際交流的成果。世界拔河總會於去年11月派員來臺實地了解籌辦進度，並就賽事組織、場地配置與競賽流程提出專業建議。

▲台灣男子拔河代表隊參加2024世界室內拔河錦標賽。（圖／運動部提供）

▲台灣男子拔河代表隊參加2024世界室內拔河錦標賽。（圖／運動部提供）

運動部強調，世界級拔河賽事首度在臺灣舉辦，具有指標性意義，未來將持續透過舉辦國際賽事、強化選手競技實力與提升辦賽品質，深化運動外交，讓世界看見臺灣，也讓國人近距離感受頂尖國際競技的震撼與感動，同時歡迎全國民眾於今年3月前進小巨蛋，為中華拔河健將加油打氣，成功將冠軍獎座留在臺灣。

