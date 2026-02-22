運動雲

納達爾睽違26年重拾滑雪　奧運金牌馮恩邀約同滑

▲納達爾（Rafael Nadal）。（圖／路透）

▲納達爾（Rafael Nadal）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

西班牙網壇傳奇納達爾（Rafael Nadal）日前出席澳網公開場合，並在決賽後與同胞艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）相見歡；近日他將自己轉換到白雪覆蓋的山巒，開啟全新生活體驗。

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rafa Nadal（@rafaelnadal）分享的貼文

納達爾於社群平台Instagram分享滑雪照片，並寫下：「26年後，再次滑雪的感覺真是難以置信！」透露自己睽違26年再度踏上雪道；這也是他自長年征戰ATP巡迴賽以來，首次無須顧慮職業賽事負荷，放心投入這項高風險運動。

過去超過20年的職業生涯中，納達爾因賽事強度與傷勢管理考量，對滑雪等高衝擊活動敬而遠之，如今正式退休，他得以嘗試過往無法參與的活動，展現截然不同的人生節奏。

對比生涯高峰時期，納達爾曾於2014年2月連奪杜哈與里約熱內盧ATP巡迴賽冠軍，在高溫與高張力競技環境中稱霸；這次則是在寒冷雪地中純粹享受休閒樂趣，形成鮮明反差。

貼文曝光後，引來不少體壇名人留言互動，其中包括美國滑雪奧運金牌馮恩（Lindsey Vonn），她留言表示：「等我恢復健康，我們一定要一起滑雪！」

馮恩近年與網壇互動頻繁，曾公開稱讚義大利好手辛納（Jannik Sinner），並將其沉穩氣質與費德勒（Roger Federer）相提並論；如今也向納達爾遞出滑雪邀請，為兩項運動的交流增添話題。

