運動雲

>

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

▲中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球成少數亮點。（圖／中華職棒提供）

▲中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球成少數亮點。（圖／中華職棒提供，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

Team Taiwan今（22）日再次面對韓職培證英雄隊，雖然首局就靠著2支安打與3次保送先拿下2分，但投手方面，前3任投手5局被敲9安、失5分；比賽後段張峻瑋登板投球，飆出全場最快的155公里速球，但此役6名上場的投手共被敲13支安打，Team Taiwan終場以2比7吞敗。

Team Taiwan首局就有攻勢，第2棒的張育成首打席敲安，緊接在後的陳傑憲獲得保送，吉力吉撈·鞏冠把握得點圈機會敲出安打，帶有1分打點；吳念庭、林子偉連續獲得保送，助球隊再添分數，首局打線就靠2支安打、3個保送取得2分領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Team Taiwan本場比賽先發投手李東洺，首局被英雄隊敲3安打，失1分；3局接手的莊昕諺再被敲2支安打，讓英雄隊把分數扳平；第4局韋宏亮在2出局後投出四壞與觸身球保送，再被敲2安打，失掉3分。

張峻瑋在第6局登板亮相，2局的投球被敲2安、失2分，其中因守備失誤掉1分非自責分，接著再因保送而讓對方擠回1分。

張峻瑋投球時展現極佳球速，不僅火球連發，最快球速也來到155公里；而最後一任投手林凱威，最快球速也來到151公里，雖被敲1安，但仍以乾淨俐落的14球無失分，完成投球任務。

總教練曾豪駒表示：「今天投手有些狀況不錯，但也有些仍不穩定，部分投手第一次面對比賽，在使用PitchCom方面，還有一些需要適應與調整的地方，希望利用接下來的比賽把節奏再拉回來；攻擊方面在首局的串聯還不錯，但也還有一些選手要再把個人的擊球狀況找回來。」

▲中華隊。（圖／中華職棒提供）

▲中華隊。（圖／中華職棒提供）

▲中華隊。（圖／中華職棒提供）

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

龍恩春訓傷退　蔡其昌：已第一時間聯繫、初檢無骨折也無大礙

龍恩春訓傷退　蔡其昌：已第一時間聯繫、初檢無骨折也無大礙

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

經典賽變數？龍恩碰撞傷退　費爾柴德對前東家2支0

經典賽變數？龍恩碰撞傷退　費爾柴德對前東家2支0

春訓台將接力亮相！莊陳仲敖挨轟　林維恩失2分、林昱珉1.2局飆2K

春訓台將接力亮相！莊陳仲敖挨轟　林維恩失2分、林昱珉1.2局飆2K

賈吉雙響、瓊斯炸裂　洋基20比3狂電老虎李灝宇敲安

賈吉雙響、瓊斯炸裂　洋基20比3狂電老虎李灝宇敲安

王彥程壓制韓國打線！未入選中華隊　韓媒說「Thank You」

王彥程壓制韓國打線！未入選中華隊　韓媒說「Thank You」

快訊／孫易磊飆速155！中華隊戰平韓職英雄　曾豪駒點出投打關鍵

快訊／孫易磊飆速155！中華隊戰平韓職英雄　曾豪駒點出投打關鍵

曾單季26轟！衛冕軍道奇撿走蘇文斯基　Kiké進60天傷兵

曾單季26轟！衛冕軍道奇撿走蘇文斯基　Kiké進60天傷兵

【惡毒飼主】不能帶狗上飛機「她竟當場棄養」

熱門新聞

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

龍恩春訓傷退　蔡其昌：已第一時間聯繫、初檢無骨折也無大礙

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

經典賽變數？龍恩碰撞傷退　費爾柴德對前東家2支0

春訓台將接力亮相！莊陳仲敖挨轟　林維恩失2分、林昱珉1.2局飆2K

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊

2龍恩春訓傷退　蔡其昌發聲

3松井裕樹因傷辭退WBC

4日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

5經典賽變數？龍恩碰撞傷退

最新新聞

1江坤宇報喜！升格準爸爸

2中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊

3畢歇特首披大都會戰袍守三壘

4尼克主場上演驚天逆轉

5格林絕殺太陽2OT驚險退魔術

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

混血戰力「龍仔」龍恩抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

辜仲諒傾全力愛台灣棒球　成就世界冠軍！ #12強

【誰是誰？】爸爸跟叔叔長太像...兒子分不出正牌阿公XD

收到粉絲特製「宮廟背心」 Rain穿上後竟毫無違和感XD

【大開眼界】南部阿嬤用洗衣機「脫水青菜」　男一看傻眼XD

【川普又點名台灣】回應法院關稅裁決：貿易協議仍有效

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366