中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

▲中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊 張峻瑋飆155火球成少數亮點。（圖／中華職棒提供，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

Team Taiwan今（22）日再次面對韓職培證英雄隊，雖然首局就靠著2支安打與3次保送先拿下2分，但投手方面，前3任投手5局被敲9安、失5分；比賽後段張峻瑋登板投球，飆出全場最快的155公里速球，但此役6名上場的投手共被敲13支安打，Team Taiwan終場以2比7吞敗。

Team Taiwan首局就有攻勢，第2棒的張育成首打席敲安，緊接在後的陳傑憲獲得保送，吉力吉撈·鞏冠把握得點圈機會敲出安打，帶有1分打點；吳念庭、林子偉連續獲得保送，助球隊再添分數，首局打線就靠2支安打、3個保送取得2分領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Team Taiwan本場比賽先發投手李東洺，首局被英雄隊敲3安打，失1分；3局接手的莊昕諺再被敲2支安打，讓英雄隊把分數扳平；第4局韋宏亮在2出局後投出四壞與觸身球保送，再被敲2安打，失掉3分。

張峻瑋在第6局登板亮相，2局的投球被敲2安、失2分，其中因守備失誤掉1分非自責分，接著再因保送而讓對方擠回1分。

張峻瑋投球時展現極佳球速，不僅火球連發，最快球速也來到155公里；而最後一任投手林凱威，最快球速也來到151公里，雖被敲1安，但仍以乾淨俐落的14球無失分，完成投球任務。

總教練曾豪駒表示：「今天投手有些狀況不錯，但也有些仍不穩定，部分投手第一次面對比賽，在使用PitchCom方面，還有一些需要適應與調整的地方，希望利用接下來的比賽把節奏再拉回來；攻擊方面在首局的串聯還不錯，但也還有一些選手要再把個人的擊球狀況找回來。」