畢歇特首披大都會戰袍守三壘　主帥門多薩：適應是必經過程

記者胡冠辰／綜合報導

畢歇特（Bo Bichette）22日迎來披上紐約大都會戰袍的首戰，於葡萄柚聯盟開幕戰對上邁阿密馬林魚，雖然球隊最終以1比2落敗，但更受矚目的是他職業生涯首度鎮守三壘，引發關注。

過去7年大聯盟生涯幾乎都擔任游擊手的畢歇特，本場比賽首度站上三壘防區，正式展開轉型之路；賽後他坦言，自己正全力投入學習。

「在比賽中有很多東西可以學，這真的很重要，我很享受這個新的挑戰。」

畢歇特在休賽季與大都會簽下3年1.26億美元合約，新球季將擔任球隊固定先發三壘手，游擊防區由林多（Francisco Lindor）鎮守，二壘則是由塞米恩（Marcus Semien）把關。

此役畢歇特2打數無安打，不過守備端出現兩次處理機會，第2局他接殺赫南德茲（Heriberto Hernández）擊出的內野高飛球，屬於例行守備；第4局則面臨較具挑戰性的考驗。

當時馬林魚打者諾比（Connor Norby）擊出落在壘包後方的滾地球，畢歇特後退製造長彈跳後接球，隨即迅速轉傳一壘；不過傳球稍微偏離路線，一壘手羅哈斯（Jose Rojas）在踩住壘包同時伸展接球，仍未能完成守備。

總教練門多薩（Carlos Mendoza）指出，這正是適應新守位的必經過程；「他那球選擇了很好的角度，他製造出長彈跳，這是正確的處理方式，我們必須持續關注他的狀況。」

對於三壘守備最關鍵的站位問題，門多薩透露，畢歇特在比賽過程中持續與教練團溝通站位細節；畢歇特也提及，自己仍在摸索最適合的位置深度。

「我正在嘗試不同的站位，站得越深，守備範圍就越大，這取決於比賽情況以及打者是誰；我認為你會看到聯盟中許多優秀的三壘手都盡可能站得很深，所以我會弄清楚這對我來說意味著什麼。」

距離開幕戰仍有時間，畢歇特最後強調，目前最重要的就是累積實戰機會，讓自己盡快進入狀況；「我正在學習一個新位置，也在適應一支新球隊，所以次數越多越好，只要他們讓我上場，我隨時都準備好穿上球衣出戰。」