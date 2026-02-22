落後18分照樣翻！唐斯決勝節帶頭衝鋒　尼克主場上演驚天逆轉

▲Karl-Anthony Towns。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約尼克22日在主場麥迪遜花園上演驚天逆轉秀，在一度落後18分的不利局面下，靠著第4節強勢反撲，以108比106擊敗休士頓火箭；唐斯（Karl-Anthony Towns）決勝節帶頭衝鋒，全場攻下25分，率隊單節打出33比15攻勢，完成戲劇性翻盤，也一掃前役慘敗陰霾。

stayed the course. fought back for the W.



KAT 25 PTS | 7 REB | 1 STL

Jalen 20 PTS | 3 REB | 6 AST

OG 20 PTS | 4 STL

Landry 14 PTS | 2 AST

Mikal 11 PTS | 6 REB | 5 AST

Jose 8 PTS | 4 AST | 5 STL pic.twitter.com/QEsWYJ7H7z [廣告]請繼續往下閱讀... February 22, 2026

尼克此役前3節狀態低迷，幾乎重演前一場比賽的頹勢，攻守兩端都顯得毫無生氣，然而決勝節風雲變色，尼克找回上季展現的韌性與強硬態度，在主場球迷見證下完成逆襲。

尼克總教練布朗（Mike Brown）透露，關鍵轉折出現在第3節結束後的圍圈談話，當時火箭掌控局面，現場甚至響起噓聲。

布朗表示：「我畫了一個戰術，談的是進攻，然後KAT說：說到底，一切要從防守做起，我們必須先守住一球；他在那一端帶頭衝鋒。」

let's talk EFFICIENCY



10/15 FG | 3/3 3PM | 2/2 FT pic.twitter.com/6eDWsHXelA — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 22, 2026

唐斯用行動證明決心，第4節一開始就迫使申京（Alperen Sengun）勉強出手，成功帶動防守強度，進攻端也隨之回穩；他單節攻下7分，全場繳出27分，為全隊最高。

唐斯賽後說：「我說我們可以贏下這場比賽；我看過我們做到過，我想做好自己的部分，從那次防守開始定下基調，只是想為我們的球隊設定我們需要的強度與節奏，連續打滿12分鐘，然後帶著勝利離開。」

一哥布朗森（Jalen Brunson）則在歷經低迷開局後回神，全場攻下20分、7助攻，決勝節4次出手全數命中，包括超前關鍵一擊；由於火箭頻頻包夾布朗森，唐斯上半場就挺身而出攻下11分，幫助球隊緊咬比分。

布朗賽前也首度明確點出球隊進攻順位，「布朗森第一，接著是唐斯，然後才是其他人。」儘管唐斯本季數據與出手數較過往下滑，也曾坦言不太適應體系，但教練團持續調整。

布朗說：「我們簡化了很多進攻戰術，試著同時讓他和其他人都能融入。」

JALEN BRUNSON FOR THE LEAD. pic.twitter.com/opbH4YpzHz — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 22, 2026

替補方面，交易截止日前加盟的艾瓦拉多（Jose Alvarado）成為奇兵，單場送出5次抄截，其中3次集中在第4節；阿努諾比（OG Anunoby）則整場在攻防兩端提供穩定輸出。

布朗表示：「我們一直尋找不同的陣容組合，直到找到有效的那一組；我們派上荷西，他帶來了火花，我喜歡我們球員整場比賽的堅持，因為有很多時候我們本可以崩潰、直接放棄。」

火箭則再次暴露關鍵時刻的不穩定，通常最後5分鐘分差在5分以內為「關鍵時刻」，火箭本季此類比賽表現僅排聯盟第18；決勝節進攻流於單打與失誤，杜蘭特（Kevin Durant）單節7投2中，未能穩住局勢。

火箭主帥烏多卡（Ime Udoka）無奈表示：「老問題了，我們已經在大幅領先的情況下輸掉太多這樣的比賽，這不是可以隨便亂打的時候；我說過，失誤會傷害你，但糟糕的進攻同樣致命。」

終場前，杜蘭特接獲一記50英尺長傳獲得最後出手機會，但三分球偏短偏右，無緣絕殺。

杜蘭特說：「我們給了他們氣勢；我覺得我們有一點放鬆了，比賽當時感覺在我們掌控之中，我知道這樣說很難聽，但現在是我們持續成長、持續變得更好的關鍵時刻。」

這場勝利也為尼克止住前役慘敗給東區龍頭活塞的低潮，在展開客場3連戰前及時止血；唐斯直言：「我記得我們被狠狠教訓了一頓。你絕不希望那場比賽的影響延續下去。」

他最後強調這是一場團隊勝利：「48小時前，我們沒有打出最佳表現，但我們今晚站出來，展現了韌性，即使我們並沒有打出最好的比賽；這證明了這支球隊，不僅是今晚的表現，還有我們的成長，以及我認為去年經常看到的那種韌性，如今再次浮現。」