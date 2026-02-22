運動雲

手感冰冷仍成英雄！格林壓哨三分絕殺　太陽2OT驚險退魔術

▲Jalen Green。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

鳳凰城太陽22日在主場迎戰奧蘭多魔術，兩隊此役上演驚心動魄的2OT大戰，太陽靠著格林（Jalen Green）終場前投進右側底角壓哨三分球，以113比110險勝魔術，在一場拉鋸苦戰中驚險收下勝利。

比賽高潮出現在2OT最後時刻，魔術後衛卡特（Jevon Carter）在終場前1.1秒於底角命中三分球，將比分追平；不過太陽隨即發邊線球，格林接球後在右側底角果斷出手，皮球空心入網，隨著蜂鳴器響起完成絕殺，全場瞬間沸騰。

值得一提的是，格林此役手感低迷，全場26投僅6中，三分球11投2中、罰球6投2中，長時間陷入掙扎；但他在最關鍵的一擊挺身而出，全場拿下16分，其中致勝三分成為全場最重要一球。

太陽此役得分最高的是艾倫（Grayson Allen），他因右腳踝扭傷缺席4場後復出，繳出27分表現，並在第一次延長賽包辦球隊全部7分，展現關鍵時刻的穩定火力。

吉勒斯皮（Collin Gillespie）貢獻19分，伊戈達羅（Oso Ighodaro）挹注11分、12籃板；替補出發的古德溫（Jordan Goodwin）攻下17分，但在第4節因疑似腿部受傷提前退場。

魔術方面，貝恩（Desmond Bane）手感火燙，18投12中攻下全場最高34分，但在延長賽第一分鐘即犯滿離場，成為戰局轉折點；班凱羅（Paolo Banchero）繳出26分、14籃板的雙十成績，魔術原本近5戰拿下4勝，此役與勝利擦身而過。

太陽本場少了布克（Devin Booker），他因右臀拉傷預計至少缺席1週；此外布魯克斯（Dillon Brooks）僅出賽7分鐘就因左手傷勢退場，根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）消息指出為左手骨折，球隊將於23日公布進一步檢查結果。

