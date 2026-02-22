最棒生日禮物！　佩古拉杜拜封后笑捧生涯第10冠

▲Jessica Pegula。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

美國名將佩古拉（Jessica Pegula）在連續多站賽事闖進4強卻始終與冠軍擦肩而過後，於22日以6比2、6比4擊敗烏克蘭好手絲維托莉娜（Elina Svitolina），勇奪2026年杜拜網球錦標賽女單冠軍，這不僅是她生涯第10座WTA單打冠軍，更是第4座WTA1000等級頭銜。

佩古拉此役僅耗時1小時12分鐘便收下勝利。她在本屆賽事一路過關斬將，16強擊敗約維奇（Iva Jovic）、8強淘汰陶森（Clara Tauson）、4強逆轉安妮西莫娃（Amanda Anisimova），最終在決賽力退絲維托莉娜，完成關鍵一役。

佩古拉在頒獎典禮上表示：「氣氛真的很棒，尤其是最後兩個晚上，不僅支持我，也支持所有在這裡每天拼盡全力、奮戰整週的女孩們；我們真的非常感謝，對我們來說，最開心的事就是能在球迷面前比賽，所以非常謝謝大家前來支持。」

這是佩古拉生涯第4座WTA1000冠軍，她也成為史上第3位奪得杜拜女單冠軍的美國球員，與達文波特（Lindsay Davenport）、3屆冠軍威廉絲（Venus Williams）齊名。

決賽開局，佩古拉雖先丟2分，但隨後連拿10分，首局即完成破發，並迅速取得3比0領先；儘管絲維托莉娜曾回破追至3比1，但佩古拉立刻回敬破發，並憑藉強勢正手火力主導比賽節奏，首盤她在第8局成功保發，以34分鐘先下一城。

第二盤戰況更為膠著；絲維托莉娜展現韌性，在多個發球局中化解破發點，持續施壓，不過佩古拉始終沉著應對，在關鍵時刻以正手直線致勝球與一記Ace鎖定勝局。

奪冠後，佩古拉也笑稱這是最好的生日禮物；她說：「這對我來說是很棒的生日禮物，我幾個小時後就要飛回家慶祝，不過能帶著獎盃回家，我真的非常開心，這是一個很棒的一週。」