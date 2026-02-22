運動雲

中華女子雙人雪車冬奧25名止步　「Ice Baby」：從零到五環是起點

▲米蘭冬奧 台灣女子雙人雪車無緣晉級決賽。（圖／中華奧會提供）

▲米蘭冬奧 台灣女子雙人雪車無緣晉級決賽。（圖／中華奧會提供）

記者胡冠辰／綜合報導

2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運女子雙人雪車賽，中華隊以2分56秒77完成三趟滑行，最終排名第25名，未能晉級第4趟決賽；然而對這支從零開始組隊、短時間內衝進奧運殿堂的女子雪車隊「Ice Baby」而言，這趟旅程的意義遠超過成績。

女子雙人雪車賽事由駕駛手林欣蓉與推車手林頌恩上陣，梁宥婕則為候補推車手，完成前一日兩趟滑行後，義大利時間21日晚間，兩人第三趟滑出59秒03，三趟合計排在第25名，未能躋身前20名到第四趟，也宣告本屆女子雙人雪車賽事劃下句點。

林欣蓉表示，賽前目標就是全力衝刺，尤其在自己負責的駕駛環節，希望前段幾個關鍵彎道都能處理到最好，「今天都有達成。」

她坦言，秒數無法再往前推進，與出發反應時間、器材條件仍與國際有差距有關，但在整體滑行表現上，她跟林頌恩其實都相當滿意，「以這麼短的準備時間來說，失誤已經降到最低，我覺得是滿好的結束。」

回顧整段奧運歷程，林欣蓉形容心態始終平靜，「落差就在那裡，但我覺得不是壞事，代表我們還有很多空間可以進步。」

她也提到，其實男子四人賽有多組出現翻車意外，因此能在賽道上順利完賽，已經很不錯；也回想到2022年賽事結束後經歷的辛苦，從第一次上冰、組隊，到一路拚進奧運舞台，「整個過程很像一場夢。」。

首次踏上五環殿堂的林頌恩也形容，完成這三趟就像夢想成真，她腦中浮現這將近半年的努力付出，從什麼都不會、團隊一起爭取奧運資格，到真正參賽，「覺得有把這幾個月練習的展現出來，真的很感動，非常開心能夠成為其中一員。」

不過由於雪車經常要出國訓練，也會影響到課業，賽事後她將先回歸校園，「可能是唯一一次奧運，但不會覺得可惜，我覺得未來一定還有很多人比我更適合成為推車手的角色。」

雖然場上只有兩人滑行，但背後是整個團隊共同努力，包括教練、管理、物理治療師等等；候補選手梁宥婕雖未上場，仍全程備戰，也體驗到奧運殿堂的氛圍與文化，她說：「雖然沒上場有點可惜，但我們是一個團隊，一起努力得到這個榮耀。我也很努力訓練。至少在青春的時候有踏出那一步去試過，也讓我視野變廣，不會局限在台灣或一個運動」林欣蓉也感謝團隊，「真的是從零到有，每個人都是不可或缺的一部分。」

作為國內首支女子成人雪車隊，這支隊伍的意義不只在比賽結果。林欣蓉表示，從競速滑冰陳映竹在哈爾濱亞冬運奪牌，讓冬季運動可以進到國訓中心培訓，如今女子單人、雙人雪車同時站上奧運，希望藉由選手們的出現與努力，讓更多人了解冬季運動生態，讓冬季運動環境越來越茁壯，「希望2028年冬青奧或2030年冬奧可以有更多優秀人才可以投入，也希望大家不要被框架限制，勇於嘗試不同運動。」

她最後強調，這場比賽雖然是以25名完賽，但更像是一個起點，讓更多人知道不下雪的國度也有雪車隊。

關鍵字： 冬季奧運、女子雙人雪車賽、中華隊

