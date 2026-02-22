無人能擋！　阿卡拉茲卡達強勢封王奪巡迴賽第26冠

▲Carlos Alcaraz。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

西班牙世界球王阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）延續2026年火燙氣勢，在卡達公開賽強勢登頂，他於這項ATP500等級賽事決賽中，僅花50分鐘就以6比2、6比1橫掃法國好手菲爾斯（Arthur Fils）勇奪冠軍；這也是他在澳網完成史上最年輕「職業生涯全滿貫」後僅20天，再度高舉冠軍獎盃。

阿卡拉茲從開賽便全面主導節奏，進攻犀利、防守覆蓋範圍驚人，多次上演精彩救球，即便菲爾斯在第2盤一度提升底線對抗強度，阿卡拉茲仍以穩定輸出與關鍵分把握能力壓制對手，將個人連勝場次推進至12場。

這座冠軍是阿卡拉茲生涯第9座ATP 500等級賽事冠軍，追平前世界球王莫瑞（Andy Murray），並列該級別自2009年設立以來史上第4多；杜哈封王同時也是他巡迴賽第26冠，根據Infosys ATP勝負指數統計，阿卡拉茲生涯戰績來到292勝65敗。

談到奪冠心情，阿卡拉茲表示，「我今年帶著更強烈的渴望而來，我認為每打完一場賽事，我們都必須設定新的目標；我真的非常開心，也為自己和團隊在場上場下所做的一切感到自豪。」

他也坦言開季並不輕鬆，「今年的開局非常強勢，這並不容易，我必須和團隊一起在心理層面保持堅強，我現在打出很棒的網球，對於這一週的表現我非常滿意。這座獎盃對我意義重大。」

菲爾斯則是自2024年東京奪冠後，首度闖進巡迴賽決賽；這位前世界第14名的法國新星，歷經長達8個月傷勢復健，本週表現帶動排名回升，在即時排名上升7名至第33位。

儘管決賽失利，菲爾斯仍對復出過程感到欣慰，「受傷的這8個月真的很漫長，在這種時候，你必須想想過去那8個月我掙扎、無法打球的日子；我只想感謝我的團隊，今天不是屬於我的一天，但我認為我們已經做得非常出色。」