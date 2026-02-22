湖人新老闆第一刀！　2026-27賽季季票最高狂漲45.9%　

運動雲

▲唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）。（圖／路透）

▲詹姆斯（LeBron James）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯湖人在以100億美元（約2959億台幣）估值完成易主後，正式展現新老闆沃爾特（Mark Walter）調整營運策略的第一步；湖人本週向季票持有者寄發續約通知，宣布2026-27賽季將大幅調漲票價，部分區域漲幅甚至高達45.9%，消息曝光後引發球迷討論。

根據《ESPN》報導，網路籃球評論員佩雷斯（Rob Perez）在社群平台X上的發文指出，他所屬區域的季票價格將上漲14%，若未在帳單開立時一次繳清費用，球隊還將額外加收3%的行政手續費。

另一名長期持有湖人季票的球迷向《ESPN》提供相關文件，顯示其座位價格將從2025-26賽季的6192美元，上漲至2026-27賽季的9035美元；而2024-25賽季價格為5494美元；換算下來，新賽季漲幅高達45.9%，對比上一輪續約週期僅12.7%的漲幅，成長幅度明顯擴大。

▲唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）。（圖／路透）

▲唐西奇（Luka Doncic）。（圖／路透）

湖人球團也證實調漲計畫；球團表示：「我們正在為下個賽季調整季票價格，此次更新反映了當前市場環境與需求狀況。」

從票房表現來看，湖人主場依舊供不應求；根據統計，在2025-26賽季前26場主場比賽中，湖人平均進場人數為18877人，Crypto.com球館官網標示的湖人比賽滿場容量為18910人，等於上座率高達99.8%，幾乎場場爆滿。

值得一提的是，沃爾特在洛杉磯擁有的另一支職業球隊，洛杉磯道奇上賽季才創下隊史新高，例行賽共吸引4012470名球迷進場，並成功完成世界大賽二連霸，顯示其經營團隊在票房與戰績雙軌並進的策略下取得成果。

此次票價調整消息公布之際，湖人商業營運總裁哈里斯（Tim Harris）也宣布將於本季結束後卸任，接替人選為羅森（Lon Rosen），他過去超過10年擔任道奇執行副總裁暨首席行銷官。

《ESPN》報導提及，在哈里斯寄給季票持有者的電子郵件內容中，信中除說明票價調整外，也強調球隊核心與未來願景，並點名唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）。

▲唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）。（圖／路透）

▲里夫斯（Austin Reaves）。（圖／路透）

哈里斯在信中表示：「湖人是具代表性的球隊，期待始終高昂；每個賽季都是為了再奪一座冠軍，每個賽季都是頂尖競爭與高品質籃球的展現，因為沒有任何成功能與紫金軍團的榮耀相比。」

「這份卓越的傳承，為湖人所代表的一切定下基調。」

談到核心球星時，他寫道：「唐西奇正在以視野、掌控力與每晚帶來的影響力，即時塑造比賽的現在與未來，詹姆斯持續為這個聯盟定義何謂長青、卓越與領導力，年復一年，標竿始終屹立不搖，里夫斯的明星潛力沒有上限，他對比賽的投入無人能及。」

最後他也提到總教練瑞迪克（JJ Redick）：「在JJ卓越的籃球頭腦帶領下，湖人讓每場比賽都成為一場秀；這是完整的籃球，是天賦與領導力的結合，使湖人始終站在體壇最前線。」

