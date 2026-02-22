曾單季26轟！衛冕軍道奇撿走蘇文斯基　Kiké進60天傷兵

運動雲

▲蘇文斯基（Jack Suwinski）。（圖／路透）

▲蘇文斯基（Jack Suwinski）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇22日宣布從匹茲堡海盜讓渡名單撿走27歲外野手蘇文斯基（Jack Suwinski），以便補強外野深度；同時為騰出40人名單空間，工具人赫南德茲（Kiké Hernández）被移入60天傷兵名單。

蘇文斯基目前已無小聯盟下放選項，意味著他若未能擠進開季26人名單，將再度面臨讓渡程序；不過道奇外野正值戰力調整階段，他具備鎮守中外野的能力，為自己爭取到競爭機會。

蘇文斯基自2022年登上大聯盟後，4個賽季皆效力海盜，生涯累計打擊三圍為.199/.305/.389，2023年曾在144場出賽中敲出26轟，展現左打長打潛力，但近年表現未再複製高峰，本週稍早遭海盜指定讓渡（DFA）。

道奇目前中外野戰力略顯吃緊，工具人艾德曼（Tommy Edman）預計開季將從傷兵名單出發，在預定先發中外野手佩吉斯（Andy Pages）之後，球隊深度有限。

道奇曾透露，可能安排金慧成嘗試中外野守備，但他職業生涯多以內野為主；此外以防守見長的席亞尼（Michael Siani）雖在40人名單內，但打擊尚未在大聯盟層級證明自己。

蘇文斯基過去在大聯盟累計中外野守備1529.2局，比兩側角落外野更多，具備實戰經驗，若他能在春訓期間展現2023年的火力，有望為自己爭取開季名單席位。

至於赫南德茲，休賽季接受左手肘手術目前仍在復健中，球團尚未公布確切回歸時程，但他日前在Podcast節目中透露，預計將缺席例行賽最多兩個月；此番被列入60天傷兵名單並不令人意外，道奇也將在開季前持續評估戰力調整方向。

