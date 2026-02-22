台灣史上第一次！女子雪車「Ice Baby」冬季奧運亮相、寫歷史新頁

▲女子雪車「Ice Baby」亮相冬奧，寫下台灣歷史新頁。（圖／中華奧會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年米蘭－科爾蒂納冬季奧運（Milano Cortina 2026）女子雙人雪車（Two-woman Bobsleigh），台灣體壇也在此刻迎來了歷史性的瞬間，由名將林欣蓉搭檔推車手林頌恩組成的「Ice Baby」代表隊，順利完成了前兩趟的滑行任務，排名第25，但團隊在極度缺乏資源的環境下，憑藉韌性闖進冬奧殿堂，已正式為台灣冬季運動史寫下全新的篇章。

這支「Ice Baby」團隊的成軍之路堪稱奇蹟，核心駕駛員林欣蓉曾是2022年北京冬奧的雪橇選手，在結束該屆賽事後，她觀察到雪車運動在國際賽場的競爭空間，毅然決定挑戰轉項。然而，當時台灣女子雪車發展尚在萌芽期，國內不僅缺乏專屬的教練與器材，甚至連練習用的雪車都需向國外租借，儘管困難重重，林欣蓉仍與隊友林頌恩、梁宥婕克服重重阻礙，不僅成功取得單人雪車席次，更在最後關頭奪下女子雙人雪車門票，達成台灣史上首次有女子雪車隊參賽的里程碑。

而這次在米蘭，林欣蓉與林頌恩在第一趟滑行發揮出色，繳出58.65秒的佳績，不僅穩定性高，更是兩人自訓練以來在該賽道的最佳表現。然而，第二趟賽事在出發助跑階段發生微幅瑕疵，進入第四彎道時又遭遇氣流干擾產生亂流，最終繳出59.09秒。前兩趟累計總時間為1分57秒74，暫列第25名。

林欣蓉在賽後受訪時坦言，首次參與如此大規模的頂尖賽事，心情既興奮又戰戰兢兢，「第一趟可能入彎那一瞬間的角度抓得比較好，這對後續速度影響很大。有些人是訓練很好但比賽失常，我們則是訓練時不太順，結果第一趟跑出最佳成績，雖然第二趟因亂流表現不穩定，但這條賽道迷人之處就在於太多不確定性，整體來說我們對表現還是感到滿意。」

身為推車手的林頌恩則對第二趟的節奏感到些許遺憾。她透露，第一趟跑起來與推車瞬間的感覺非常流暢，是近期搭配最完美的一次，但第二趟可能在休息過後，失去了第一趟熱身完畢後那種「蓄勢待發」的體感，導致與學姊搭配的時間點出現落差，「有點可惜沒能延續那種流暢感，但這都是寶貴的經驗，明天的目標就是平安順利完賽，並再次挑戰個人最佳成績。」

面對接下來的關鍵賽程，林欣蓉表現得相當豁達，策略就是「好好滑完」，並專注於在出發與結束的秒數上尋求自我突破，林欣蓉感性表示：「對於第一次登上奧運舞台的雙人雪車而言，只要能拿出最好的狀態完賽，就是最完美的結局。」