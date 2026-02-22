仿效大谷翔平揮棒！　洋基新秀瓊斯開季首打席夯超遠轟

運動雲

▲瓊斯（Spencer Jones）。（圖／路透）

▲瓊斯（Spencer Jones）。（圖／路透，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

洋基外野新星瓊斯（Spencer Jones）新賽季從道奇二刀流球星大谷翔平身上汲取靈感，他22日在熱身賽迎來今年首打席，馬上轟出一發毫無懸念的超遠全壘打，幫助洋基20比3大勝老虎，也讓隊長賈吉（Aaron Judge）與總教練布恩（Aaron Boone）都給出高度評價。

瓊斯表示，自己一直在尋找一種能夠穩定複製的揮棒方式，在保有長打火力的同時提升一致性，而他的最新參考對象正是大谷翔平。

「他是一個很好的參考對象，是那種移動能力非常好、揮棒也非常出色的球員，」瓊斯說，「他是那種我會觀察他某些動作，然後盡可能套用到自己身上的球員之一。」

此戰在George M. Steinbrenner Field進行，瓊斯首打席就從老虎投手蒙特羅（Keider Montero）手中擊出超遠全壘打，球一路飛越右外野看台，直接飛出球場範圍，展現驚人怪力。

瓊斯透露，休賽季期間特別著重在手部啟動節奏的調整，「我花了很多時間試著讓雙手找到好的感覺，並把它們作為啟動揮棒的觸發點，」而這正是大谷所擅長的關鍵細節。

這樣的改變也引起洋基隊長賈吉的注意，賈吉在瓊斯繞壘時給予正面回應；「當他用那個小小的腳尖點地把腳放下的瞬間，他就準備好打擊了，」賈吉表示，「過去，或者甚至上個賽季，他可能常被高角度的速球壓制，我認為這會對他有很大的幫助。」

賈吉進一步指出，瓊斯現在的動作更精簡，「他沒有誇張的抬腿動作，也不用擔心要把腿放下；我很喜歡他那個第一個打席的結果，那種迅捷、那種準備好的狀態，真的會為他帶來改變比賽的效果。」

▲瓊斯（Spencer Jones）。（圖／路透）

總教練布恩也坦言，瓊斯在春訓初期在打擊機制上「有點在摸索」，但這發全壘打展現了他調整後的樣貌。

「那發全壘打，他對那顆球的揮棒看起來像是腰帶高度、好球帶上緣、時速90多英里的球，」布恩說，「那是一個非常乾淨俐落的揮擊動作，當然也是一發毫無懸念的全壘打。」

布恩也提到，瓊斯與大谷在體型與動作流暢度上確實有相似之處；「他們的動作方式，他正嘗試讓整個揮棒成為一個完整的連貫動作，」布恩提及，「很明顯，他們的體型非常相似，所以希望他能好好複製那一套。」

﻿

