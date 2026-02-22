春訓台將接力亮相！莊陳仲敖挨轟　林維恩失2分、林昱珉1.2局飆2K

▲莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟春訓熱身賽22日持續進行，多名旅美台灣投手相繼登板調整，運動家2比11不敵白襪，中華隊經典賽國手莊陳仲敖、林維恩同場後援出賽；響尾蛇左投林昱珉則在另一場比賽迎來春訓首度登板，合計1.2局送出2次三振。

運動家此役兩名台將接力登板，莊陳仲敖在1局下2出局接替先發右投柏金斯（Jack Perkins）上場，花3球抓下出局數完成該局。

不過2局下他一顆紅中變速球遭白襪鮑德溫（Brooks Baldwin）逮中，轟出中右外野402英尺陽春砲，莊陳因此失1分；所幸他隨後回穩，連續解決凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）、邁德羅斯（Chase Meidroth）與班尼泰迪（Andrew Benintendi），完成今天投球任務。

莊陳此戰投1.1局用18球，最快球速94.3英哩，被敲1安就是全壘打，失1分責失，春訓防禦率6.75；回顧去年球季，他在2A出賽28場（26場先發），累積145.2局飆145K，休季也被加入40人名單，獲得參加大聯盟春訓機會。

▲林維恩。（圖／記者李毓康攝）



3局下輪到林維恩接手登板，開局先被瓦加斯（Miguel Vargas）敲安，隨後三振掉白襪游擊新星蒙哥馬利（Colson Montgomery），但接著又被阿庫尼亞（Luisangel Acuña）敲出二壘安打、奎羅（Edgar Quero）補上一壘安打，失掉2分；林維恩隨後穩住陣腳，再連抓2出局數收尾。

林維恩本戰投1局用28球，最快球速95.1英哩，被敲3安失2分責失，另有1次三振，春訓防禦率18.00；林維恩去年小聯盟整季投87局狂飆117K，旅美第2年即以非40人名單身分獲邀參加大聯盟春訓，同樣入選經典賽中華隊30人名單。

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）



另一場比賽，響尾蛇6比11不敵洛磯，林昱珉迎來春訓首度登板後援，合計投1.2局送出2次三振，但也失2分責失。

林昱珉在4局上接替登板，先抓下1出局後投出保送，接著被洛磯2024年探花康登（Charlie Condon）敲安，雖再送出一次三振，但仍遭對手敲出二壘安打失2分，之後又投出保送，5局上他成功投出三上三下，並飆出1次三振，展現回穩能力。

總計林昱珉本戰投1.2局用34球，最快球速93.2英哩（149.9公里），被敲2安、投出2次保送，失2分責失，春訓防禦率10.80；上季他在3A先發23場，投101.2局送出85K，但也出現67次四死球與18轟，休季以非40人名單身分首度獲邀大聯盟春訓，現階段持續調整控球與狀態。