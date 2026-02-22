運動幣3月1日開放使用！馬上領馬上動

運動雲

▲ 運動部推動運動幣政策，已於115年2月12日順利完成公開抽籤活動，並於3月1日起開放中籤民眾至動滋網領取500元運動幣 。（圖／運動部提供）

▲ 運動部推動運動幣政策，已於115年2月12日順利完成公開抽籤活動，並於3月1日起開放中籤民眾至動滋網領取500元運動幣 。（圖／運動部提供）

記者胡冠辰／綜合報導

為鼓勵全民培養運動與觀賞賽事消費習慣，運動部推動運動幣政策，已於115年2月12日順利完成公開抽籤活動，並於3月1日起開放中籤民眾至動滋網領取500元運動幣，可於經審核通過之合作店家消費抵用，期盼透過政策誘因，降低民眾運動消費的門檻，促進運動產業發展。

過年是家人團聚、放鬆身心的歡樂時刻，也是調整生活節奏、迎接新一年的關鍵時機，運動部邀請民眾在迎接新年度，善用運動幣出門走春、開好運，為健康生活揭開新的序幕。

115年運動幣抵用期限至12月31日止，不限抵用次數及抵用金額，適用於「做運動」、「看比賽」、「添裝備」三大類別運動產業合作店家，其中「添裝備」類別抵用以200元為上限，可添購運動鞋、服飾、用品、消耗器材等裝備；「做運動」、「看比賽」類別可抵用至500元於運動課程、運動場館使用及觀賞賽事等多元消費管道，讓不同年齡層與生活型態的民眾，皆能依自身需求選擇合適的運動參與方式，將運動融入日常生活，建立規律的運動習慣。

運動部表示，運動幣不僅是補助措施，更是引導國人改變生活型態、提升運動參與人口的重要政策，透過整合全國運動場館、賽事及相關產業資源，打造貼近生活的運動消費環境，讓民眾容易將運動成為生活的一部分。運動部也提醒中籤民眾把握運動幣抵用期程，領取後儘早使用運動幣參與多元的運動活動。

115年運動幣相關資訊，請至動滋網(網址：https://500.gov.tw/)或運動部臉書粉絲專頁，或致電客服專線02-7752-3658，服務時間每日上午9時至下午6時(中午12時至下午1時暫停服務)。 2

