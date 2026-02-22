山本由伸熱身賽1.2局失2分　羅伯斯親揭「30球退場」關鍵原因

▲山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍王牌山本由伸在對戰洛杉磯天使的熱身戰中先發登板，主投1.2局被敲3安打、失2分（1自責），送出3次三振，最快球速飆到94.9英里，整體狀況獲得總教練羅伯斯（Dave Roberts）肯定。

3 Ks for Yoshinobu Yamamoto in his 2026 #DodgersST debut! pic.twitter.com/TsePd127Sc February 21, 2026

山本此役首局節奏明快，控球與變化球搭配流暢，不過第2局失掉2分；值得注意的是，他原訂投35球，最終僅用30球就提前退場，對此羅伯斯賽後說明原因。

「我覺得他投得不錯，第一局節奏很好，也很有效率；至於失分的第二局，因為兩局之間間隔了相當長的時間，我認為30球就足夠了，沒有必要勉強讓他繼續投下去。」羅伯斯表示。

據外媒報導，當天第一局與第二局之間因攻守時間拉長，相隔約30分鐘，也成為道奇決定提前換投的重要考量。

此外還發生一段小插曲，當山本退場時，羅伯斯一度誤以為那是他在參加世界棒球經典賽（WBC）前的最後一次登板，還對他說了一句「祝你好運」。

賽後被問及此事時，羅伯斯先是反問：「他真的那麼說了嗎？」隨即爆笑，並未多加在意，隨後繼續談論山本的投球內容。

山本下一場預計於28日對戰舊金山巨人先發，之後將啟程前往日本，加入日本武士隊備戰WBC；預計他將在3月6日對台灣的經典賽預賽首戰擔任先發投手。

談到28日WBC前的最後一次熱身賽登板，山本表示：「局數應該會和今天一樣，或是再多一局，我會好好集中精神，希望能穩穩壓制3局。」

至於經典賽期間的用球數安排，他也說明：「是透過彼此討論後決定的，接下來應該也會持續討論；當然也會為道奇隊的開幕戰做好準備，在取得平衡的同時，無論如何都會珍惜每一場比賽，全力以赴。」