運動雲

>

山本由伸熱身賽1.2局失2分　羅伯斯親揭「30球退場」關鍵原因

▲山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）。（圖／路透）

▲山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍王牌山本由伸在對戰洛杉磯天使的熱身戰中先發登板，主投1.2局被敲3安打、失2分（1自責），送出3次三振，最快球速飆到94.9英里，整體狀況獲得總教練羅伯斯（Dave Roberts）肯定。

山本此役首局節奏明快，控球與變化球搭配流暢，不過第2局失掉2分；值得注意的是，他原訂投35球，最終僅用30球就提前退場，對此羅伯斯賽後說明原因。

「我覺得他投得不錯，第一局節奏很好，也很有效率；至於失分的第二局，因為兩局之間間隔了相當長的時間，我認為30球就足夠了，沒有必要勉強讓他繼續投下去。」羅伯斯表示。

據外媒報導，當天第一局與第二局之間因攻守時間拉長，相隔約30分鐘，也成為道奇決定提前換投的重要考量。

此外還發生一段小插曲，當山本退場時，羅伯斯一度誤以為那是他在參加世界棒球經典賽（WBC）前的最後一次登板，還對他說了一句「祝你好運」。

賽後被問及此事時，羅伯斯先是反問：「他真的那麼說了嗎？」隨即爆笑，並未多加在意，隨後繼續談論山本的投球內容。

山本下一場預計於28日對戰舊金山巨人先發，之後將啟程前往日本，加入日本武士隊備戰WBC；預計他將在3月6日對台灣的經典賽預賽首戰擔任先發投手。

談到28日WBC前的最後一次熱身賽登板，山本表示：「局數應該會和今天一樣，或是再多一局，我會好好集中精神，希望能穩穩壓制3局。」

至於經典賽期間的用球數安排，他也說明：「是透過彼此討論後決定的，接下來應該也會持續討論；當然也會為道奇隊的開幕戰做好準備，在取得平衡的同時，無論如何都會珍惜每一場比賽，全力以赴。」

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球山本由伸

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

經典賽變數？龍恩碰撞傷退　費爾柴德對前東家2支0

經典賽變數？龍恩碰撞傷退　費爾柴德對前東家2支0

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

賈吉雙響、瓊斯炸裂　洋基20比3狂電老虎李灝宇敲安

賈吉雙響、瓊斯炸裂　洋基20比3狂電老虎李灝宇敲安

王彥程壓制韓國打線！未入選中華隊　韓媒說「Thank You」

王彥程壓制韓國打線！未入選中華隊　韓媒說「Thank You」

快訊／孫易磊飆速155！中華隊戰平韓職英雄　曾豪駒點出投打關鍵

快訊／孫易磊飆速155！中華隊戰平韓職英雄　曾豪駒點出投打關鍵

龍恩春訓傷退　蔡其昌：已第一時間聯繫、初檢無骨折也無大礙

龍恩春訓傷退　蔡其昌：已第一時間聯繫、初檢無骨折也無大礙

史上唯一世界大賽G7再見轟締造者　海盜名人堂傳奇馬澤羅斯基辭世

史上唯一世界大賽G7再見轟締造者　海盜名人堂傳奇馬澤羅斯基辭世

WBC回顧／王建民對日零失分、潘威倫抗荷英雄　兩大強投經典時刻

WBC回顧／王建民對日零失分、潘威倫抗荷英雄　兩大強投經典時刻

王彥程飆速149壓制韓國隊　柳賢振互相打氣讚：接近日本球風

王彥程飆速149壓制韓國隊　柳賢振互相打氣讚：接近日本球風

【黃國昌又被嗆】騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

熱門新聞

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

經典賽變數？龍恩碰撞傷退　費爾柴德對前東家2支0

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

賈吉雙響、瓊斯炸裂　洋基20比3狂電老虎李灝宇敲安

王彥程壓制韓國打線！未入選中華隊　韓媒說「Thank You」

快訊／孫易磊飆速155！中華隊戰平韓職英雄　曾豪駒點出投打關鍵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1松井裕樹因傷辭退WBC

2經典賽變數？龍恩碰撞傷退

3日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

4洋基20比3狂電老虎李灝宇敲安

5王彥程未入選中華隊　韓媒說Thank You

最新新聞

1湖人2026-27賽季季票最高狂漲45.9%　

2龍恩春訓傷退　蔡其昌發聲

3衛冕軍道奇撿走蘇文斯基

4Ice Baby寫歷史！台灣雙人雪車初體驗

5洋基新秀瓊斯開季首打席夯超遠轟

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

混血戰力「龍仔」龍恩抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

辜仲諒傾全力愛台灣棒球　成就世界冠軍！ #12強

【誰是誰？】爸爸跟叔叔長太像...兒子分不出正牌阿公XD

【大開眼界】南部阿嬤用洗衣機「脫水青菜」　男一看傻眼XD

【川普又點名台灣】回應法院關稅裁決：貿易協議仍有效

收到粉絲特製「宮廟背心」 Rain穿上後竟毫無違和感XD

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366