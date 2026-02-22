運動雲

>

變身蝙蝠俠與羅賓！牽起陪跑繩、簡佑翔成為吳宜容的眼睛

▲帕拉田徑選手吳宜容與陪跑員簡佑翔。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲帕拉田徑選手吳宜容與陪跑員簡佑翔。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／專訪

在田徑場的紅色跑道上，當發令槍響，觀眾看見的是兩道身影如箭般竄出，雙手之間繫著一條長度僅約10公分的細繩。這條繩子，對於視障田徑選手吳宜容而言，是她感知世界的唯一神經；對於她的陪跑員簡佑翔而言，則是承載了百分之百信任的契約。這對合作超過2年多的搭檔，從原本的師生關係轉化為賽場上的「蝙蝠俠與羅賓」。

兩人的緣分始於台中市立啟明學校，當時簡佑翔是吳宜容的老師，具備田徑選手與教練背景的他，本以為短跑只是個人項目的拼搏。然而，吳宜容在一次上課時突如其來的詢問：「老師，你要不要當我的陪跑員？」打破了這道界線，簡佑翔回憶當時的情景笑說，自己當下雖然一口答應，但教練開出的第一個條件竟然是「先減肥」，以確保體能能跟上年輕選手的速度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過搭配的過程並非一帆風順，簡佑翔坦言，雖然有田徑底子，但陪跑員的角色遠比想像中艱難，他必須放棄原本習慣的擺臂節奏與步幅，全力去對位宜容的動作。在視障田徑的分級中，11級選手必須依賴陪跑員引導，而陪跑員的身體位置絕不能領先選手，否則會被視為「拖拉」而取消資格，這種從個人英雄主義到「團隊協作」的心態轉換，是簡佑翔擔任陪跑員後最深刻的體會。

「我們之間的聯繫，就像《阿凡達》裡的尾巴一樣。」簡佑翔生動地形容那條陪跑繩。在全速衝刺中，這條繩子成了兩人的神經末梢，只要簡佑翔的手指微動0.5公分，宜容就能感覺到是否需要修正方向，簡佑翔透露，視障選手在高速下極度缺乏安全感，只要他稍一閃神導致繩子鬆掉，宜容會瞬間減速並充滿不安。因此，他必須全程保持高度專注，觀察宜容的呼吸、步伐與身體反饋，適時給予多一點或少一點的拉力。

▲帕拉田徑選手吳宜容與陪跑員簡佑翔。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲帕拉田徑選手吳宜容與陪跑員簡佑翔。（圖／記者蔡厚瑄攝）

吳宜容也分享，因為看不見跑道位置，她只能仰賴聽覺與觸覺。對她而言，風聲是速度的座標，「當聽到風聲的時候，我就覺得自己跑得很快。」但這份速度感必須建立在對陪跑員的絕對信任上。她坦言，換了搭檔後曾有一段磨合期，但透過不斷地溝通「哪裡怪怪的」，兩人逐漸在頻率上達成一致，避免了在場上因步調不一而跌倒的風險。

合作的這2年多，兩人共同面對最嚴峻的挑戰並非對手，而是傷病。吳宜容的脛骨長期裂開無法癒合，經歷了中西醫、保守治療甚至輕侵入性治療都未見好轉，在一次次高強度的練習中，宜容好多次因疼痛與壓力忍不住崩潰落淚，訓練被迫中斷，簡佑翔當時心疼地以為她要放棄了，沒想到宜容在調整情緒、擦乾淚水後，一句話也沒說，只是默默地再次轉身牽起陪跑繩，堅定地走向起跑點。

提到吳宜容，簡佑翔感嘆她有個珍貴的特質，就是「不畏強敵」，「她比賽時從來不會害怕去面對對手，如果有更強大的競爭者，她反而會感到興奮。」而身為師長兼夥伴，簡佑翔除了技術指導，更多了生活上的照顧，因為宜容獨自在外租屋，他會強迫她攝取足夠的營養，「如果不吃得夠、吃得好，腳傷就不會好。」這種超越賽場的情誼，讓他們在面對未知未來時，能有更多的底氣。

▲帕拉田徑選手吳宜容與陪跑員簡佑翔。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲帕拉田徑選手吳宜容與陪跑員簡佑翔。（圖／記者蔡厚瑄攝）

「牽起陪跑繩那一瞬間，就能感受到選手全心的信任。」簡佑翔形容兩人的關係像是「蝙蝠俠與羅賓」。他告訴宜容，田徑只是生命的一部分，面對未知感到害怕是人之常情，但重要的是如何勇敢走下去。對他而言，獎牌已不再是唯一的追求，最重要的是不能辜負那份「交出繩子」的信任。

目前宜容正準備接受震波治療，希望能徹底解決腳傷的困擾，重新回到那條被風擁抱的賽道。他們的故事證明，田徑場上的奇蹟不只發生在速度的超越，更發生在兩個人、一條繩、一顆心，共同跨越黑暗、奔向光明的堅定旅程中，只要繩子還牽著，簡佑翔就會是吳宜容最堅強的眼睛，帶著她跑到更遠、更好的地方。

關鍵字： 陪跑員視障跑者吳宜容簡佑翔田徑信任傷痛

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

經典賽變數？龍恩碰撞傷退　費爾柴德對前東家2支0

經典賽變數？龍恩碰撞傷退　費爾柴德對前東家2支0

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

賈吉雙響、瓊斯炸裂　洋基20比3狂電老虎李灝宇敲安

賈吉雙響、瓊斯炸裂　洋基20比3狂電老虎李灝宇敲安

王彥程壓制韓國打線！未入選中華隊　韓媒說「Thank You」

王彥程壓制韓國打線！未入選中華隊　韓媒說「Thank You」

快訊／孫易磊飆速155！中華隊戰平韓職英雄　曾豪駒點出投打關鍵

快訊／孫易磊飆速155！中華隊戰平韓職英雄　曾豪駒點出投打關鍵

龍恩春訓傷退　蔡其昌：已第一時間聯繫、初檢無骨折也無大礙

龍恩春訓傷退　蔡其昌：已第一時間聯繫、初檢無骨折也無大礙

史上唯一世界大賽G7再見轟締造者　海盜名人堂傳奇馬澤羅斯基辭世

史上唯一世界大賽G7再見轟締造者　海盜名人堂傳奇馬澤羅斯基辭世

WBC回顧／王建民對日零失分、潘威倫抗荷英雄　兩大強投經典時刻

WBC回顧／王建民對日零失分、潘威倫抗荷英雄　兩大強投經典時刻

王彥程飆速149壓制韓國隊　柳賢振互相打氣讚：接近日本球風

王彥程飆速149壓制韓國隊　柳賢振互相打氣讚：接近日本球風

【誰是誰？】爸爸跟叔叔長太像...兒子分不出正牌阿公XD

熱門新聞

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

經典賽變數？龍恩碰撞傷退　費爾柴德對前東家2支0

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

賈吉雙響、瓊斯炸裂　洋基20比3狂電老虎李灝宇敲安

王彥程壓制韓國打線！未入選中華隊　韓媒說「Thank You」

快訊／孫易磊飆速155！中華隊戰平韓職英雄　曾豪駒點出投打關鍵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1松井裕樹因傷辭退WBC

2經典賽變數？龍恩碰撞傷退

3日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

4洋基20比3狂電老虎李灝宇敲安

5王彥程未入選中華隊　韓媒說Thank You

最新新聞

1湖人2026-27賽季季票最高狂漲45.9%　

2龍恩春訓傷退　蔡其昌發聲

3衛冕軍道奇撿走蘇文斯基

4Ice Baby寫歷史！台灣雙人雪車初體驗

5洋基新秀瓊斯開季首打席夯超遠轟

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

混血戰力「龍仔」龍恩抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

辜仲諒傾全力愛台灣棒球　成就世界冠軍！ #12強

【誰是誰？】爸爸跟叔叔長太像...兒子分不出正牌阿公XD

【大開眼界】南部阿嬤用洗衣機「脫水青菜」　男一看傻眼XD

【川普又點名台灣】回應法院關稅裁決：貿易協議仍有效

收到粉絲特製「宮廟背心」 Rain穿上後竟毫無違和感XD

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366