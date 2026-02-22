變身蝙蝠俠與羅賓！牽起陪跑繩、簡佑翔成為吳宜容的眼睛

▲帕拉田徑選手吳宜容與陪跑員簡佑翔。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／專訪

在田徑場的紅色跑道上，當發令槍響，觀眾看見的是兩道身影如箭般竄出，雙手之間繫著一條長度僅約10公分的細繩。這條繩子，對於視障田徑選手吳宜容而言，是她感知世界的唯一神經；對於她的陪跑員簡佑翔而言，則是承載了百分之百信任的契約。這對合作超過2年多的搭檔，從原本的師生關係轉化為賽場上的「蝙蝠俠與羅賓」。

兩人的緣分始於台中市立啟明學校，當時簡佑翔是吳宜容的老師，具備田徑選手與教練背景的他，本以為短跑只是個人項目的拼搏。然而，吳宜容在一次上課時突如其來的詢問：「老師，你要不要當我的陪跑員？」打破了這道界線，簡佑翔回憶當時的情景笑說，自己當下雖然一口答應，但教練開出的第一個條件竟然是「先減肥」，以確保體能能跟上年輕選手的速度。

不過搭配的過程並非一帆風順，簡佑翔坦言，雖然有田徑底子，但陪跑員的角色遠比想像中艱難，他必須放棄原本習慣的擺臂節奏與步幅，全力去對位宜容的動作。在視障田徑的分級中，11級選手必須依賴陪跑員引導，而陪跑員的身體位置絕不能領先選手，否則會被視為「拖拉」而取消資格，這種從個人英雄主義到「團隊協作」的心態轉換，是簡佑翔擔任陪跑員後最深刻的體會。

「我們之間的聯繫，就像《阿凡達》裡的尾巴一樣。」簡佑翔生動地形容那條陪跑繩。在全速衝刺中，這條繩子成了兩人的神經末梢，只要簡佑翔的手指微動0.5公分，宜容就能感覺到是否需要修正方向，簡佑翔透露，視障選手在高速下極度缺乏安全感，只要他稍一閃神導致繩子鬆掉，宜容會瞬間減速並充滿不安。因此，他必須全程保持高度專注，觀察宜容的呼吸、步伐與身體反饋，適時給予多一點或少一點的拉力。

吳宜容也分享，因為看不見跑道位置，她只能仰賴聽覺與觸覺。對她而言，風聲是速度的座標，「當聽到風聲的時候，我就覺得自己跑得很快。」但這份速度感必須建立在對陪跑員的絕對信任上。她坦言，換了搭檔後曾有一段磨合期，但透過不斷地溝通「哪裡怪怪的」，兩人逐漸在頻率上達成一致，避免了在場上因步調不一而跌倒的風險。

合作的這2年多，兩人共同面對最嚴峻的挑戰並非對手，而是傷病。吳宜容的脛骨長期裂開無法癒合，經歷了中西醫、保守治療甚至輕侵入性治療都未見好轉，在一次次高強度的練習中，宜容好多次因疼痛與壓力忍不住崩潰落淚，訓練被迫中斷，簡佑翔當時心疼地以為她要放棄了，沒想到宜容在調整情緒、擦乾淚水後，一句話也沒說，只是默默地再次轉身牽起陪跑繩，堅定地走向起跑點。

提到吳宜容，簡佑翔感嘆她有個珍貴的特質，就是「不畏強敵」，「她比賽時從來不會害怕去面對對手，如果有更強大的競爭者，她反而會感到興奮。」而身為師長兼夥伴，簡佑翔除了技術指導，更多了生活上的照顧，因為宜容獨自在外租屋，他會強迫她攝取足夠的營養，「如果不吃得夠、吃得好，腳傷就不會好。」這種超越賽場的情誼，讓他們在面對未知未來時，能有更多的底氣。

「牽起陪跑繩那一瞬間，就能感受到選手全心的信任。」簡佑翔形容兩人的關係像是「蝙蝠俠與羅賓」。他告訴宜容，田徑只是生命的一部分，面對未知感到害怕是人之常情，但重要的是如何勇敢走下去。對他而言，獎牌已不再是唯一的追求，最重要的是不能辜負那份「交出繩子」的信任。

目前宜容正準備接受震波治療，希望能徹底解決腳傷的困擾，重新回到那條被風擁抱的賽道。他們的故事證明，田徑場上的奇蹟不只發生在速度的超越，更發生在兩個人、一條繩、一顆心，共同跨越黑暗、奔向光明的堅定旅程中，只要繩子還牽著，簡佑翔就會是吳宜容最堅強的眼睛，帶著她跑到更遠、更好的地方。