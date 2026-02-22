大谷翔平回天使主場敲安！道奇15比2大勝天使　栗山英樹場邊觀戰

▲大谷翔平。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平22日出戰對戰天使的熱身賽，擔任第一棒兼指定打擊，全場大谷3打數1安打，展現穩定調整狀況；總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後給予肯定，特別稱讚他在特定情境下完成推進任務，「狀況看起來不錯」。

此役在天使春訓基地舉行，正是大谷自2018年至2023年效力6年的老東家地盤；他踏上打擊區時獲得滿場球迷熱烈歡呼，看台上也出現熟悉身影，曾在日本火腿時期指導大谷、並於2023年世界棒球經典賽（WBC）一同奪冠的栗山英樹親自到場觀戰。

大谷首局首打席面對天使右投索利亞諾（José Soriano）時，在1好1壞後擊出高彈跳滾地球，剛好穿越佈陣後空出的三壘側防區，靠著腳程形成內野安打。

他上一壘後與昔日隊友沙努艾爾（Nolan Schanuel）寒暄致意，隨後在赫南德茲（Teoscar Hernández）敲出安打後推進至二壘，也與游擊手內托（Zach Neto）談笑互動；接著隊友金慧成敲出適時安打，大谷跑回球隊首分。

The first runs batted in of 2026 belong to Hyeseong Kim! #DodgersST pic.twitter.com/Hh9xkdW4Tz — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) February 21, 2026

道奇第2局局猛攻10人次灌進6分，最終就以15比2大勝天使，先發山本由伸主投1.2局被敲3失2分（1自責）；儘管此戰大谷未出現長打火力，羅伯斯仍對大谷表現感到滿意。

他表示：「翔平表現很好。我覺得他的狀況也很好，第2個打席能依照場上情況完成打擊任務，也敲出一支內野安打，整體看起來狀況不錯。」

根據羅伯斯透露，大谷23日對戰教士隊的熱身賽將不會上場打擊，預計以投手身分登板，持續朝投打二刀流回歸目標調整。