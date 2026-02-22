法官開庭了！賈吉單場2轟狀態爆棚　談經典賽難掩興奮

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／路透，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）春訓首度亮相就火力全開，單場轟出2支全壘打，為下個月登場的世界棒球經典賽（WBC）暖身；賈吉此戰3打數2安打狂掃4分打點，展現絕佳狀態。

February 21, 2026

賈吉此役3局下從史密斯（Burch Smith）手中轟出兩分砲，飛行距離420英呎、擊球初速104.5英里；4局下再從瓦納斯科（Ricky Vanasco）手中敲出左外野陽春砲，飛行395英呎，單場雙響。

33歲的賈吉過去4個賽季拿下3次年度MVP，包括去年繳出打擊率3成31、53轟、114分打點的亮眼成績，再度證明聯盟頂尖重砲身手。

This guy is pretty good, huh? pic.twitter.com/XmRwP6rVOE — New York Yankees (@Yankees) February 21, 2026

談到即將到來的經典賽與新球季，賈吉賽後表示：「世界棒球經典賽即將到來，這讓我感到很興奮，同時也很期待洋基新賽季的開始；我們上個賽季還有很多未完成的目標，尤其是最後的結果讓我們感到遺憾，我現在只是努力讓自己處於最佳狀態，幫助球隊贏下更多比賽。」

賈吉將披上美國隊戰袍參戰本屆經典賽，美國隊陣容星光熠熠，包括哈波（Bryce Harper）、韓德森（Gunnar Henderson）、小惠特（Bobby Witt Jr.）、羅利（Cal Raleigh）與史瓦伯（Kyle Schwarber）等人，被外界看好是奪冠熱門之一。

本屆經典賽分組賽將於3月5日至11日，分別在東京、休士頓、邁阿密與波多黎各舉行；冠軍戰預計3月17日在邁阿密開打。