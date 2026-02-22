經典賽變數？龍恩碰撞傷退　費爾柴德對前東家2支0

▲龍恩（Jonathon Long）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

兩位將代表中華隊出戰經典賽的混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）與龍恩（Jonathon Long），22日同日在大聯盟春訓出賽，費爾柴德以替補身份上場2打數無安打；龍恩則在守備時與跑者發生碰撞後提前退場，傷勢狀況引發關注。

Cubs prospect Jonathon Long leaves game after collision at first base pic.twitter.com/ymnx7phkKC
February 21, 2026

龍恩此役對上遊騎兵擔任先發第4棒一壘手，首打席面對洛克（Kumar Rocker）擊出游擊方向滾地球出局；3局下第2打席則從奎安特里（Cal Quantrill）手中敲出強勁安打，連續兩場熱身賽都有安打演出，手感火燙。

不過比賽轉折出現在4局下，龍恩在一次守備攻防中與跑者坎哈（Mark Canha）發生碰撞，疑似左手腕受撞後倒地並顯得相當不適，隨後由球隊人員協助退場。

依小熊隊釋出的消息，龍恩被診斷為左手肘扭傷，後續仍待觀察評估；根據日前報導，龍恩原預計在27日現身大巨蛋台日交流賽（中華隊對火腿）賽前練習，如今意外受傷，除了提前來台行程可能生變，是否影響後續經典賽規劃也增添不確定性。

至於費爾柴德，他去年季後遭光芒DFA後，轉與守護者簽下小聯盟合約，本場面對前東家紅人的熱身賽，他在5局上接替守護者明星外野手關（Steven Kwan）登場守備，5局下立刻獲得打擊機會。

首打席費爾柴德在0好2壞時積極出棒，將球打成中外野深遠強勁飛球遭接殺，擊球初速達100.1英哩（約161公里），展現不俗擊球品質。

7局下的第2次打擊，費爾柴德遭丹納（Hagen Danner）三振收場，隨後他留在場上完成後續守備工作，守護者終場4比2擊敗紅人。

▲費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／路透）