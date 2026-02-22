運動雲

賈吉雙響、瓊斯炸裂　洋基20比3狂電老虎李灝宇敲安

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基兩名重砲手賈吉（Aaron Judge）與瓊斯（Spencer Jones）在春訓火力全開，22日於葡萄柚聯盟主場開幕戰中，兩人雙雙開轟，其中賈吉單場雙響砲，率隊20比3大勝底特律老虎，為新賽季揭開強勢序幕。

洋基陣中一直期待賈吉與瓊斯這對「雙塔重砲」未來能在大聯盟打線並肩作戰，而春訓首戰就展現驚人破壞力。

瓊斯在2局下敲出洋基本季葡萄柚聯盟首轟，將蒙特羅（Keider Montero）時速94.8英里的四縫線速球掃向右外野看台外，該球擊球初速111.7英里、飛行距離408英呎。

瓊斯賽後表示：「他（賈吉）之所以是隊長，是有原因的；他會照顧每一個人，尤其是在這次春訓期間，他真的幫了我很多，都是一些小細節，他不是那種會主動干涉你的人，你只要問他問題，他總是很樂於聊天。」

談到這發春訓首轟，瓊斯笑說：「反正每一轟都一樣算數，所以感覺很棒。」

賈吉則在一壘側休息區觀察到瓊斯揮棒機制的改變；瓊斯也透露，他以道奇球星大谷翔平為學習對象，「大谷是一個動作流暢、揮棒出色的最佳範本。」

賈吉分析道：「當他用那個小小的腳尖點地把腳放下時，他就準備好揮棒了，過去，甚至上個賽季，對手可能常用高角度速球對付他，我覺得這會幫助他很多。」

「他沒有大幅度的抬腿動作，也不用擔心要把腿放下，我很喜歡他那次首打席的結果；那種迅速、準備就緒的感覺，真的會成為他的比賽改變者。」

瓊斯上季在2A與3A合計轟出35支全壘打，但在438打數中吞下179次三振，揮空問題仍待改善；儘管如此，MLB Pipeline仍將他評為洋基農場第4號新秀。

總經理凱許曼（Brian Cashman）也坦言，若在其他球隊體系，瓊斯現在可能已獲得大聯盟上場機會；不過在洋基外野陣容中，瓊斯目前仍排在貝林傑（Cody Bellinger）、葛里沙姆（Trent Grisham）與賈吉之後，此外多明奎茲（Jasson Domínguez）同樣面臨激烈競爭。

至於賈吉，延續去年勇奪生涯第3座美聯MVP的氣勢，他在3局下從史密斯（Burch Smith）手中轟出兩分砲，飛行距離420英呎、擊球初速104.5英里；4局下再從瓦納斯科（Ricky Vanasco）手中敲出左外野陽春砲，飛行395英呎，單場雙響。

老虎隊台灣選手李灝宇在第5局接替三壘守備，他在6局上半從洋基後援柯恩（Harrison Cohen）手中掌握一記87.3英里外角卡特球敲安，整場比賽2打數1安打，展現良好擊球手感。

對於外界對長打火力的期待，賈吉賽後坦言：「一切都是為了做好準備，但如果我沒有打出成績，大家就會問我的長打火力怎麼了；在我職業生涯的這個階段，我有該加強的地方，也有該完成的工作，這些都是為了幫助我們排出最好的陣容。」

