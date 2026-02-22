運動雲

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

▲松井裕樹。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，日本武士隊卻在開賽前再傳傷情，根據日媒《體育報知》報導，原本入選國家隊的教士左投松井裕樹因左腿腹股溝緊繃，已向球隊提出辭退參賽申請。

松井裕樹是繼平良海馬、石井大智後，第3名退出的救援投手，日本隊牛棚戰力拉警報，報導提及，中日龍金丸夢斗被視為最有可能的遞補人選。

松井原被視為本屆侍日本的重要牛棚核心，在總教練井端弘和率領下力拚連霸的關鍵拼圖；然而他在美國春訓期間出現傷勢。

他在20日登板時，投至第21球便感到左腿腹股溝不適，隨即緊急退場，並表示「再投下去會惡化」，提前結束訓練。

隔日雖能正常行走，並表示將進一步檢查狀況，但教士總教練也坦言，要在WBC期間以完全健康狀態登板「相當困難」；最終松井本人評估無法在賽前完全恢復，主動向日本隊表達辭退決定。

松井曾於2017年與2023年兩度參與WBC，若本屆出賽將成為隊內唯一3度參賽球員；他在2024年旅美首季一度受投球計時器影響，但逐漸適應節奏，並在上季後段找回Sweeper手感，本屆原被期待扮演經驗傳承角色，與大勢等人組成勝利方程式，如今傷退對日本隊牛棚戰力無疑是一大打擊。

