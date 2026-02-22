紅襪新賽季將讓安東尼打第一棒　柯拉點名貝茲、史普林格當例子

運動雲

▲安東尼（Roman Anthony）。（圖／達志影像／美聯社）

▲安東尼（Roman Anthony）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪新賽季首棒打者，幾乎可以確定將是21歲外野新星安東尼（Roman Anthony）；總教練柯拉（Alex Cora）近日受訪明確表態，對於由安東尼擔任2026年球季開路先鋒充滿期待。

紅襪本季話題焦點之一無疑是安東尼，他去年在新秀年尾聲已逐漸站穩腳步，雖然柯拉在春訓初期對於誰將擔任第一棒始終未鬆口，但隨著情勢明朗，他在球隊Grapefruit League開幕戰當天，讓安東尼擔任先發第一棒，也等同揭曉答案。

事實上，安東尼在上季最後27場比賽都鎮守打線最前端，直到9月2日因腹斜肌傷勢提前結束賽季；柯拉解釋為何傾向讓具長打能力的安東尼擔任開路先鋒，而非選擇杜蘭（Jarren Duran）時直言：

「史普林格（George Springer）、貝茲（Mookie Betts）都曾經這樣做過（以具長打能力的打者擔任開路先鋒），為球隊設定節奏；舒瓦伯（Kyle Schwarber）也是，比分可能很快就變成1比0，或者至少會是一個高品質的打席。」

安東尼以成熟的選球能力與長打潛質聞名，不過在適應大聯盟投手期間，火力尚未完全釋放。

上季他在257個打數中擊出8支全壘打；不過外界普遍認為，他的長打爆發只是時間問題，畢竟在升上大聯盟前兩天，他才在3A擊出一支飛行距離497英尺的滿貫全壘打。

升上大聯盟後，安東尼起初多被安排在第2或第3棒，但當他改打第1棒後，表現更上層樓；在132個打席中繳出打擊率3成36、上壘率4成39、長打率5成64的亮眼成績，外帶6轟、17分打點，展現兼具上壘與長打的全面能力。

至於紅襪其餘打線安排仍在調整中，柯拉先前已透露，新加盟的康崔拉斯（Willson Contreras）將擔任第4棒，顯示球隊正圍繞年輕核心與即戰力戰將重新打造進攻布局。

