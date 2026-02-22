運動雲

>

王牌羅培茲將動TJ手術　雙城輪值戰力嚴重受挫

▲Pablo López。（圖／達志影像／美聯社）

▲Pablo López。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

明尼蘇達雙城昨（21日）宣布，王牌右投羅培茲（Pablo López）因尺側副韌帶（UCL）撕裂，將接受代表賽季報銷的TJ手術，預計下週在德州由遊騎兵隊隊醫梅斯特（Dr. Keith Meister）主刀，本季確定提前畫下句點。

即將滿30歲的羅培茲，這將是其生涯第2次進行TJ手術，他在小聯盟時期效力西雅圖水手體系時就曾動刀，並因此缺席2014年賽季；此次再度重創，對雙城輪值戰力無疑是一大打擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅培茲是在近日雙城全員報到首日訓練時於牛棚提前退場，當時新任總教練謝爾頓（Derek Shelton）曾表示希望只是預防性調整，但隔日總經理佐爾（Jeremy Zoll）證實其尺側副韌帶撕裂，最終確定必須接受手術。

過去3年，羅培茲都是雙城開幕戰先發投手，也是球隊輪值核心戰力，他原本也計畫在下個月代表委內瑞拉出戰世界棒球經典賽，如今確定無法成行。

羅培茲2018年在馬林魚完成大聯盟初登板，效力5個賽季後被交易至雙城，2023年是他加盟雙城的首季，也成功入選全明星賽，他在季後賽繳出2勝0敗、防禦率0.71的優異成績，協助雙城終結北美職業運動史上最長的季後賽18連敗紀錄。

不過近年傷勢開始浮現，羅培茲上季因肩傷僅先發14場，而此前他曾連續3個賽季單季先發32場、皆拿下雙位數勝投，其中首度10勝是在效力馬林魚的最後一季；2025賽季他原本狀況穩定，戰績5勝4敗、防禦率2.74，生涯累計59勝53敗、防禦率3.81。

關鍵字： 明尼蘇達雙城、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

快訊／孫易磊飆速155！中華隊戰平韓職英雄　曾豪駒點出投打關鍵

快訊／孫易磊飆速155！中華隊戰平韓職英雄　曾豪駒點出投打關鍵

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

王彥程飆速149壓制韓國隊　柳賢振互相打氣讚：接近日本球風

王彥程飆速149壓制韓國隊　柳賢振互相打氣讚：接近日本球風

王彥程壓制韓國打線！未入選中華隊　韓媒說「Thank You」

王彥程壓制韓國打線！未入選中華隊　韓媒說「Thank You」

史上唯一世界大賽G7再見轟締造者　海盜名人堂傳奇馬澤羅斯基辭世

史上唯一世界大賽G7再見轟締造者　海盜名人堂傳奇馬澤羅斯基辭世

WBC回顧／血染球褲與肉身擋球　陽耀勳、恰恰的護國鬥志

WBC回顧／血染球褲與肉身擋球　陽耀勳、恰恰的護國鬥志

去年淚灑球場！高塩將樹擔任獅隊副隊長：別忘了10月13日

去年淚灑球場！高塩將樹擔任獅隊副隊長：別忘了10月13日

大聯盟官方預測美國奪冠！擁「地球最強兩投」　日本列亞軍

大聯盟官方預測美國奪冠！擁「地球最強兩投」　日本列亞軍

王牌羅培茲將動TJ手術　雙城輪值戰力嚴重受挫

王牌羅培茲將動TJ手術　雙城輪值戰力嚴重受挫

【為了錢拚了】玩黏錢遊戲見鈔票飛走 她直接飛撲接殺

熱門新聞

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

快訊／孫易磊飆速155！中華隊戰平韓職英雄　曾豪駒點出投打關鍵

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

王彥程飆速149壓制韓國隊　柳賢振互相打氣讚：接近日本球風

王彥程壓制韓國打線！未入選中華隊　韓媒說「Thank You」

史上唯一世界大賽G7再見轟締造者　海盜名人堂傳奇馬澤羅斯基辭世

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

2快訊／孫易磊飆速155！中華隊戰平韓職英雄

3松井裕樹因傷辭退WBC

4王彥程飆速149　柳賢振互相打氣

5王彥程未入選中華隊　韓媒說Thank You

最新新聞

1松井裕樹因傷辭退WBC

2WBC王建民對日0失分、潘威倫抗荷

3紅襪新賽季將讓安東尼打第一棒

4雙城王牌羅培茲將動TJ手術

5浴血陽耀勳、鋼鐵恰恰的護國鬥志

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

混血戰力「龍仔」龍恩抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

辜仲諒傾全力愛台灣棒球　成就世界冠軍！ #12強

【誰是誰？】爸爸跟叔叔長太像...兒子分不出正牌阿公XD

【大開眼界】南部阿嬤用洗衣機「脫水青菜」　男一看傻眼XD

【川普又點名台灣】回應法院關稅裁決：貿易協議仍有效

【導航設錯！】19歲女騎士誤闖國道　嚇壞不敢動

【黃國昌又被嗆】騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366