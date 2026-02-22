王牌羅培茲將動TJ手術　雙城輪值戰力嚴重受挫

▲Pablo López。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

明尼蘇達雙城昨（21日）宣布，王牌右投羅培茲（Pablo López）因尺側副韌帶（UCL）撕裂，將接受代表賽季報銷的TJ手術，預計下週在德州由遊騎兵隊隊醫梅斯特（Dr. Keith Meister）主刀，本季確定提前畫下句點。

即將滿30歲的羅培茲，這將是其生涯第2次進行TJ手術，他在小聯盟時期效力西雅圖水手體系時就曾動刀，並因此缺席2014年賽季；此次再度重創，對雙城輪值戰力無疑是一大打擊。

羅培茲是在近日雙城全員報到首日訓練時於牛棚提前退場，當時新任總教練謝爾頓（Derek Shelton）曾表示希望只是預防性調整，但隔日總經理佐爾（Jeremy Zoll）證實其尺側副韌帶撕裂，最終確定必須接受手術。

過去3年，羅培茲都是雙城開幕戰先發投手，也是球隊輪值核心戰力，他原本也計畫在下個月代表委內瑞拉出戰世界棒球經典賽，如今確定無法成行。

羅培茲2018年在馬林魚完成大聯盟初登板，效力5個賽季後被交易至雙城，2023年是他加盟雙城的首季，也成功入選全明星賽，他在季後賽繳出2勝0敗、防禦率0.71的優異成績，協助雙城終結北美職業運動史上最長的季後賽18連敗紀錄。

不過近年傷勢開始浮現，羅培茲上季因肩傷僅先發14場，而此前他曾連續3個賽季單季先發32場、皆拿下雙位數勝投，其中首度10勝是在效力馬林魚的最後一季；2025賽季他原本狀況穩定，戰績5勝4敗、防禦率2.74，生涯累計59勝53敗、防禦率3.81。